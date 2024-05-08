Житель Луцька отримав 12 років тюрми за передачу ворогу інформації про військових аеродром

Чоловік свого часу проходив службу на цьому аеродромі.

За публічного обвинувачення Волинської обласної прокуратури суд визнав жителя Луцька винним у пособництві в державній зраді (ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 111 КК України). Йому призначено покарання – 12 років позбавлення волі, повідомляє Офіс Генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що чоловік, який свого часу служив на Луцькому військовому аеродромі, погодився виконувати завдання завербованого російськими спецслужбами знайомого волинянина та став частиною ворожої агентурної мережі.

Під час спілкування у середовищі військовослужбовців засуджений дізнавався усю інформацію про аеродром – охорону, кількість, види та типи літаків, запаси озброєння тощо.

Ці розвідувальні дані згодом передавалися представнику головного управління генштабу збройних сил РФ.

Припинили діяльність ворожих агентів на Волині у березні 2020 року.

Офіс Генпрокурора зазначає, що “куратору” засудженого суд першої інстанції призначив покарання у виді 14 років позбавлення волі, проте він оскаржив судове рішення. Наразі провадження перебуває у апеляційному суді.

Також нагадаємо, що у квітні на Миколаївщині інформатор ворога отримав 11 років тюрми. Судді врахували співпрацю зі слідством.