Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства

Його підозрюють у замовленні вбивства директора однієї з юридичних компаній.

Ігор Коломойський під час оголошення підозри

Одному із українських олігархів повідомили про підозру в організації замовного вбивства директора юридичної компанії ще у 2003 році у Феодосії.

Про це повідомив Офіс генпрокурора та пресслужба МВС.

"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора відомому бізнесмену, підозрюваному в легалізації майна, отриманого шахрайським шляхом, повідомлено про підозру у вчиненні ще одного злочину, пов’язаного з організацією замовного вбивства (ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, п.п. 11, 12, ч. 2 ст. 115 КК України)", – йдеться у повідомленні.

Імені підозрюваного у прокуратурі не назвали, але можна зрозуміти, що йдеться про Ігоря Коломойського.

"За даними слідства, підозрюваний, діючи з мотивів особистої помсти, замовив вбивство директора однієї з юридичних компаній за невиконання вимог щодо анулювання та визнання недійсними рішень загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства", – зазначили у прокуратурі.

Щоб організувати задумане, підозрюваний залучив членів банди, яка "спеціалізувалась" на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, включаючи фізичну розправу з конкурентами.

Члени банди здійснили напад на директора однієї з юридичних компаній, нанісши йому удари та ножові поранення в життєво важливі органи.

У МВС додали, що у серпні 2003 року у середмісті Феодосії четверо чоловіків жорстоко побили та поранили ножем адвоката. Життя потерпілого вдалось врятувати лікарям. Тоді правоохоронці затримали виконавців замовного вбивства. Тепер же поліція встановила беззаперечні докази, що підтверджують особу замовника.

Наразі прокурори та слідчі здійснюють невідкладні слідчі та процесуальні дії, спрямовані на викриття усіх осіб, причетних до скоєння злочину.

Підозрюваний бізнесмен перебуває під вартою.