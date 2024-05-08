Росія атакувала залізничний вокзал Херсона

Вранці 8 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджено вокзал і колії.

Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ: він їхатиме до Миколаєва. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", – йдеться у повідомленні.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.