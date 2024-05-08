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Росія атакувала залізничний вокзал Херсона

Також пошкоджено колії.

Вранці 8 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджено вокзал і колії.

Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ: він їхатиме до Миколаєва. Про це повідомили в Укрзалізниці.

"Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", – йдеться у повідомленні.

Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.

  • Російська армія не вперше прицільно б'є по залізниці. Серед нещодавніх таких ударів – атака на залізницю в Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула чергова по будинку локомотивних бригад.
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