Росія атакувала залізничний вокзал Херсона

Вранці 8 травня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Херсона. Пошкоджено вокзал і колії.
Залізничники тимчасово обмежили рух поїзда №121/122 Київ – Херсон – Київ: він їхатиме до Миколаєва. Про це повідомили в Укрзалізниці.
"Звідти пасажирів до Херсона і зворотно везтимуть автобусами. Наразі всі 99 пасажирів у безпеці", – йдеться у повідомленні.
Решта поїздів Укрзалізниці продовжує рух за графіком.
- Російська армія не вперше прицільно б'є по залізниці. Серед нещодавніх таких ударів – атака на залізницю в Дніпропетровській області, внаслідок якої загинула чергова по будинку локомотивних бригад.