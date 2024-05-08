Росія атакувала об'єкти генерації в шести областях. Пошкоджено три ТЕС

У ніч на 8 травня російська армія атакувала об'єкти генерації і передачі електроенергії в шести областях України.

Наслідки обстрілу уточнюють. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Ворог не полишає планів позбавити українців світла. Знову масована атака на нашу енергетику! Атаковані об’єкти генерації та передачі електроенергії у Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій, Львівській, Івано- Франківській, Вінницькій областях", – сказав він.

Міністр додав, що Росія хоче позбавити Україну можливості достатньо виробляти та передавати електроенергію. Він закликав ощадливо використовувати енергію, особливо в ранкові і вечірні години.

У ДТЕК додали, що ворог вдарив по трьох теплоелектростанціях.

"Серйозно пошкоджено обладнання. Енергетики в ці хвилини працюють над ліквідацією наслідків атаки. Це вже пʼятий масований обстріл енергетичних обʼєктів компанії за останні півтора місяці. Востаннє ворог атакував теплоелектростанції ДТЕК під час масованих атак 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня", – йдеться у повідомленні.

За період повномасштабної війни теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні близько 180 разів. 51 працівника було поранено, три енергетика загинули.

Голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив, що є влучання в обʼєкт енергетичної інфраструктури у Полтавському районі. Після удару ворожого БпЛА виникла пожежа. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

У Кіровоградській області внаслідок удару поранено дитину восьми років. В Олександрійському районі пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Руйнувань попередньо зазнали 13 приватних будинків та майже три десятки гаражів, сказав очільник ОВА Андрій Райкович.