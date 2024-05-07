Головне за вівторок, 7 травня: удари по Херсону та Дніпропетровщині, бої на Донецькому напрямку

Бої на Бахмутському та Авдіївському напрямках, 64 бойових зіткнення, ворожі обстріли. Яким запам’ятається 804-й день повномасштабної війни.

Армія РФ вдарила по середмістю Херсона. Унаслідок обстрілу знищені житлові будинки, люди зазнали гострої реакції на стрес.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. "Російські військові вкрили вогнем житлові квартали у Центральному районі Херсона. Уламками понівечено приватні будинки. Пошкоджені вікна, покрівлі, газогін. Через влучання снарядів кілька осель повністю зруйновані", — ідеться у повідомленні Прокудіна.

Постраждалим надали допомогу на місці.

Тим часом Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 64 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав одного ракетного та 40 авіаційних ударів, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

На Куп’янському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак у районах населених пунктів Синьківка, Піщане Харківської області; Стельмахівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили десять атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Спірне, Роздолівка, Іванівське, Новий та Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 18 атак у районах населених пунктів Олександропіль, Новоолександрівка, Прогрес, Євгенівка, Новоселівка Перша, Уманське, Нетайлове Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 7 травня – в нашій новині.

У вівторок ввечері російська армія атакувала безпілотником Зеленодольську громаду Криворізького району. Також унаслідок атаки по Нікополю постраждала дитина, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Унаслідок дронової атаки по Зеленодольській громаді Криворізького району постраждав 56-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Пошкоджені житлові будинки.

Також більшилася кількість постраждалих на Нікопольщині: там унаслідок ворожого удару травм зазнала 6-річна дівчинка та 51-річний чоловік.

За інформацією Сергія Лисака, впродовж дня від російських ударів постраждали шестеро людей.

Затримали двох полковників Управління держохорони, які входили до агентурної мережі ФСБ і мали на меті ліквідацію президента України Володимира Зеленського та інших представників вищого військово-політичного керівництва держави. Про це повідомили в СБУ та в Офісі генпрокурора.

"Так, ворог активно розробляв плани із ліквідації Президента Володимира Зеленського. Одним із завдань агентурної мережі фсб був пошук виконавців серед військових, наближених до охорони Президента, котрі б могли взяти Главу держави в заручники, а згодом його вбити", – йдеться у повідомленні спецслужби.

Окрім Володимира Зеленського, ворог планував ліквідувати Голову СБУ Василя Малюка, очільника ГУР Кирила Буданова та інших високопосадовців.

Докладніше – в новині.

У Москві провели інавгурацію Володимира Путіна, якого в березні вже вп'яте оголосили президентом: за результатами непрозорих виборів, які до того ж із порушенням міжнародного права проводили на окупованій території України. Деталі про церемонію розповіли в The Guardian.

Тепер Володимир Путін зможе правити росіянами щонайменше шість років. У 2021 році путінські президентські терміни обнулили, щоб дати йому можливість балотуватися ще двічі: в 2024 і 2030. Ще раніше президентський термін збільшили з чотирьох до шести років.

Російськомовне бюро "Радіо Свобода" писало, що уряд Росії пішов у відставку. Поточний кабінет працюватиме в статусі в.о. до призначення нових міністрів.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!