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Рівень води в деяких річках Криму знизився, а деякі почали висихати, - еколог

На пересихання річок впливає і мілітаризація Криму, збільшення кількості постійного населення, нераціональний розподіл води між регіонами Криму. 

Рівень води в деяких річках Криму знизився, а деякі почали висихати, - еколог
Білогірське водосховище у Криму (архівне фото)
Фото: krymr.org

На території тимчасово окупованого Криму лише в річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в той час як в інших - до 54% від цього показника. Через це рівень води в деяких ріках знизився, або ж річки почали зовсім висихати.

Про це розповів експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру, еколог Євген Хлобистов.

“Це природні процеси: в Криму зараз відносно мала кількість опадів, паралельно зі штучних водосховищ воду забирають для повсякденних потреб. Окрема проблема – це забудова навколо річок, тому що зараз забудова має хаотичний, неврегульований характер й через забудову знищуються ці маленькі джерельця, які є елементами активного живлення річки”, – розповів Хлобистов.

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Він зауважив, що на стан річок в першу чергу впливає кількість опадів, до того ж забудова берегів річок призводить до того, що річки будуть пересихати.

На пересихання річок впливає і мілітаризація Криму, збільшення кількості постійного населення, нераціональний розподіл води між регіонами Криму. 

Євген Хлобистов нагадав, що в 2020 році в Криму пересохла більшість малих та середніх річок.

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