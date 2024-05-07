Рівень води в деяких річках Криму знизився, а деякі почали висихати, - еколог

На території тимчасово окупованого Криму лише в річці Малий Салгир спостерігається місячна норма, в той час як в інших - до 54% від цього показника. Через це рівень води в деяких ріках знизився, або ж річки почали зовсім висихати.

Про це розповів експерт Кримськотатарського Ресурсного Центру, еколог Євген Хлобистов.

“Це природні процеси: в Криму зараз відносно мала кількість опадів, паралельно зі штучних водосховищ воду забирають для повсякденних потреб. Окрема проблема – це забудова навколо річок, тому що зараз забудова має хаотичний, неврегульований характер й через забудову знищуються ці маленькі джерельця, які є елементами активного живлення річки”, – розповів Хлобистов.

Він зауважив, що на стан річок в першу чергу впливає кількість опадів, до того ж забудова берегів річок призводить до того, що річки будуть пересихати.

На пересихання річок впливає і мілітаризація Криму, збільшення кількості постійного населення, нераціональний розподіл води між регіонами Криму.

Євген Хлобистов нагадав, що в 2020 році в Криму пересохла більшість малих та середніх річок.