"Схеми": заступник генпрокурора Вербицький мешкає в орендованому будинку, придбаному племінником у рази дешевше ринкової ціни

Зменшена сума майна в угоді порівняно з ринковою вартістю може бути ознакою "оптимізації" оподаткування.

Заступник генерального прокурора Дмитро Вербицький мешкає в будинку в елітному київському котеджному містечку "Коник", придбаному його племінником за понад 2 млн гривень, тобто в шість разів дешевше ринкової ціни. Купівлю оформили за довіреність від одеського бізнесмена, повідомляє проєкт Радіо Свобода "Схеми".

У декларації за 2023-ий Вербицький вказав проживання в орендованому будинку площею 155 квадратних метрів. Журналісти з'ясували, що це – двоповерховий котедж з назвою QDRO tetra, "спроєктований за сучасними технологіями, з використанням екологічних матеріалів".

Власником будинку є одеський бізнесмен Віктор Павільч. Вербицький раніше працював заступником прокурора Одеської області. Павільч володіє компаніями, які займаються добуванням декоративного та будівельного каменю, наданням майна в оренду та експлуатацію.

"Як встановили «Схеми», 26 жовтня 2023 року Павільч видав племіннику Вербицького Євгенію довіреність на представництво інтересів, а вже наступного дня, 27 жовтня, Євгеній Вербицький оформив право власності на таунхаус разом із землею на ім’я Павільча", – повідомили журналісти.

В угоді купівлі-продажу йдеться, що сума угоди – 2,8 мільйони гривень: 2 мільйони гривень за будинок та 800 тисяч гривень за землю. При цьому ринкова ціна такого самого таунхаусу становить близько 470 тисяч доларів – згідно з оголошеннями про продаж аналогічного житла в цьому котеджному містечку та рекламних промо. В українській валюті станом на зараз це понад 18,5 мільйонів гривень.

Представниця забудовника повідомили журналістам, що "нижче 200 тисяч доларів" такі будинки в "Конику" "точно не продають".

Зменшена сума майна в угоді порівняно з ринковою вартістю може бути ознакою "оптимізації" оподаткування.

Продавець за договором – Олександра Мараховська, інтереси якої за довіреністю представляла Оксана Яцина – керівник компанії-засновника "ЗВ Девелопмент" – забудовника котеджного містечка "Коник".

"На підписанні угоди був присутній і сам Дмитро Вербицький, про що свідчать записи з камер спостереження котеджного містечка за той день, отримані від джерел «Схем» із доступом до цих відео", – додали в розслідуванні.

Фото: Схеми Дмитро Вербицький був присутній при оформленні договору

Журналісти також звернули увагу, що Офіс генпрокурора, де працює Вербицький, здійснює процесуальне керівництво в розслідуванні Державного бюро розслідувань проти "Коника" щодо незаконного відчуження земельних ділянок, які перебували в комунальній власності Києва.

Останнє судове засідання у цій справі відбулося у листопаді 2022 року, під час якого Печерський районний суд скасував арешт майна забудовника котеджного містечка. За даними джерел "Схем", жодних слідчих дій в цьому провадженні за останній рік здійснено не було, як і не повідомляли про підозри.

У коментарі "Схемам" Вербицький зазначив, що "йому відома лише вартість, яка була зазначена у договорі".

"Згідно закону завжди проводиться оцінка майна, яка зазначається в договорі", – додав заступник генпрокурора.

На уточнення, чи не вважає він можливим ухиленням від сплати податків купівлю його племінником по довіреності нерухомості, вшестеро дешевше ринкової вартості, відповів: "Зазначений будинок має ряд недоліків і потребує додаткових фінансових вкладень".

Свою присутність в день укладання угоди Вербицький пояснив дружнім відносинами з сином власника будинку Максимом і проханням перевірити, чи всі документ видали.

Згодом, за словами заступника генпрокурора, він вирішив там оселитися, оскільки це "недалеко від роботи" і це "огороджена безпечна територія".

Вербицький підкреслив, що за допомогою, яка б потребувала його "прокурорських повноважень", Віктор Павільч чи родина до нього не звертались.

З приводу кримінального провадження щодо компанії-забудовника котеджного містечка "Коник" заступник генпрокурора сказав, що ця справа розпочата "задовго до його призначення".

Власник таунхаусу у "Конику" Віктор Павільч у коментарі журналістам зазначив: "Сім’я скинулась грошима, чого б і не купити?".

"Мені запропонували за такою ціною купити, я за такою ціною і купив. Я вважаю, що ціна цілком нормальна", – додав він.

Павільч відмовився повідомити, хто саме запропонував йому купити таунхаус.

В день призначення Вербицького генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що новий заступник зосередиться на протидії правопорушенням у сфері економіки та ухиленню від сплати податків, митних платежах, а також захисті інвестицій та екології.

Хто такий Дмитро Вербицький?

Фото: Офіс генерального прокурора Дмитро Вербицький

Народився: 09 вересня 1980 року в місті Одеса.

У 2002 році закінчив Одеську державну морську академію за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація юрист, у 2014 році – Національну академію прокуратури України за спеціальністю "Правознавство", кваліфікація магістр права.

З травня 2003 року по листопад 2011 року працював в органах прокуратури Одеської області на посадах помічника прокурора, слідчого, заступника прокурора районного рівня. З березня 2012 по жовтень 2013 працював в органах прокуратури Івано-Франківської області, потім по квітень 2014-го – був заступником начальника першого слідчого відділу слідчого управління Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України.

З квітня по вересень 2014 року працював у прокуратурі Одеської області, з вересня 2014 року по січень 2015 року працював у прокуратурі Миколаївської області.

З січня 2015 року по травень 2020 року працював в органах прокуратури Одеської області, а з травня по вересень був там заступником обласного прокурора.

З жовтня 2020 року по вересень 2022 року – заступник керівника Одеської обласної прокуратури.

З 12 вересня 2022 – заступник генерального прокурора.