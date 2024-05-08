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Російська армія знову атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе

Пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Російська армія знову атакувала Нікопольський район дронами-камікадзе
обстріли Дніпропетровської області
Фото: Сергій Лисак

Впродовж дня під ворожі обстріли потрапили Нікополь, Мирівська та Покровська громада Дніпропетровської області. Ворог здійснив понад півтора десятка атак по регіону. 

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Понад півтора десятка атак за день – на Нікопольщину. Райцентр, Мирівську та Покровську громади. Ворог обстрілював з артилерії та бив дронами-камікадзе", — ідеться у повідомленні. 

Унаслідок російських обстрілів пошкоджень зазнали 12 житлових будинків і 6 господарських споруд. 

Також пошкоджений інфраструктурний об’єкт. Унаслідок падіння уламків дрона, зайнялася споруда приватного підприємства, рятувальники загасили вогонь. Зачепило авто, лінії електропередач та газогін.  

Також вдень у Дніпропетровській області працювала ППО, пожежі, які виникли у Дніпровському районі через падіння уламків ракети, також приборкали.

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