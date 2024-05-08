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В Миколаєві зрадник, який наводив фосфорні снаряди РФ, отримав 15 років тюрми

Чоловік коригував ворожий вогонь по регіону.

В Миколаєві зрадник, який наводив фосфорні снаряди РФ, отримав 15 років тюрми
Фото: СБУ

Житель Миколаївщини отримав 15 років тюрми за коригування ударів агресора фосфорними боєприпасами по Миколаївщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні. Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023. 

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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