В Миколаєві зрадник, який наводив фосфорні снаряди РФ, отримав 15 років тюрми

Житель Миколаївщини отримав 15 років тюрми за коригування ударів агресора фосфорними боєприпасами по Миколаївщині.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило розслідування, засудженим є місцевий житель, мобілізований до військової частини, що дислокується у регіоні. Наприкінці 2022 року російська розвідка дистанційно завербувала його для проведення розвідувально-підривної діяльності проти України.

Комунікація між агентом та його російським куратором відбувалась через анонімний чат у популярному месенджері. За співпрацю з окупантами зрадник отримував грошову "винагороду", яка надходила на його криптогаманець.

Співробітники СБУ затримали фігуранта у результаті спецоперації на території обласного центру у травні 2023.

У затриманого вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотофіксації потенційних цілей та листування з агресором.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За матеріалами Служби безпеки суд призначив зловмиснику 15 років тюрми з конфіскацією майна.