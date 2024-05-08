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День пам’яті та перемоги над нацизмом: Зеленський нагородив військових та родичів полеглих героїв

Глава держави подякував усім, хто допомагає наближати перемогу.

День пам’яті та перемоги над нацизмом: Зеленський нагородив військових та родичів полеглих героїв
Фото: скріншот відео

Сьогодні, 8 травня, на території Національного музею історії України у Другій світовій війні президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня пам’яті та перемоги над нацизмом.

“Як і той нацизм Гітлера, цей нацизм Путіна хоче, щоб його кордони ніде не закінчувались. Але все ж таки є й буде межа, якої російським нацистам не перетнути. Це хоробрість усіх, хто протистоїть злу. Це рішучість кожного, хто зупиняє руїни та рятує людей від винищення й приниження. Це співпраця держав світу, яка допомагає життю вистояти й перемагати. Це принциповість тих, хто приходить у такі місця, до таких меморіалів, щоб ушанувати захист життя, і не приходить на інавгурації зла”, – сказав Зеленський.

Глава держави подякував всім, хто пам’ятає, через що довелося пройти життю, і хто допомагає життю перемагати.

Раніше президент Володимир Зеленський у зверненні в День пам’яті та перемоги над нацизмом провів паралелі між нацистським режимом і рашизмом. Звернення записане в підвалі в селі Ягідне Чернігівської області, де росіяни під час окупації протягом місяця утримували всіх жителів – 350 людей.

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