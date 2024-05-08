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Співробітнику УДО, через якого загинув підліток на київському фунікулері, загрожує довічне

Подія трапилася 7 квітня, хлопець від травм помер на місці.

Співробітнику УДО, через якого загинув підліток на київському фунікулері, загрожує довічне
Київський фунікулер. Фото ілюстративне
Фото: Київпастранс

Перед судом постане співробітник Управління державної охорони, через якого 7 квітня загинув підліток на станції фунікулера у Києві. Затриманому загрожує довічне. 

Про це інформує ДБР.

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування за фактом трагедії на станції фунікулера у Києві", – зазначено у повідомленні. 

У ході розслідування слідчі Бюро встановили, що позбавлення життя неповнолітнього вчинено з хуліганських мотивів, а тому перекваліфікували підозру на ч. 2 ст. 115 КК України, яка передбачає довічне ув’язнення.

Після ознайомлення стороною захисту, справу буде скеровано до суду.

Як повідомили у ДБР, 7 квітня співробітник Управління державної охорони, перебуваючи в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння, рухаючись в вагоні фунікулера почав безпричинно чіплятися до пасажирів, в тому числі до неповнолітніх. Після виходу з вагона правоохоронець підійшов до підлітка та силою штовхнув його у вікно. Хлопець впав, розбив головою скло, отримавши смертельний поріз шиї. Неповнолітній помер на місці події.

Затриманий відразу був відсторонений від виконання своїх обов’язків. Його командування надало повне сприяння у проведенні невідкладних слідчих дій.

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