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Київрада до Дня Європи збирається перейменувати проспект Правди на проспект ЄС

Раніше присвятити Євросоюзу хотіли Повітрофлотський, але зрештою цей проспект отримав назву Повітряних сил.

Київрада до Дня Європи збирається перейменувати проспект Правди на проспект ЄС
Фото: kyivcity.gov.ua

У Києві все ж таки може з'явитися проспект на честь Євросоюзу. Проєкт відповідного рішення розгляне Київрада завтра, 8 травня, під час пленарного засідання. Розпорядження київського міського голови про проведення спеціальної сесії з нагоди відзначення Дня Європи з'явилося 6 травня. Інформацію про засідання, яке призначене на 14:00 8 травня, LB.ua підтвердили в апараті Київради. 

В порядку денному сесії лише два питання: при присвоєння колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному звання “Почесного громадянина міста Києва” і про перейменування проспекту Правди в Києві.

Проєкт рішення про перейменування проспекту Правди (Подільський район столиці) на проспект Євросоюзу з'явився ще рік тому, його автор – секретар Київради і заступник міського голови Володимир Бондаренко. В тексті проєкту стверджують, що рішення покликано деколонізувати топоніміку української столиці, а варіант на честь Євросоюзу набрав найбільшу кількість голосів торік під час голосування киян в “Київ Цифровий”.

Нагадаємо, раніше майже рік тривала дискусія щодо перейменування на честь Євросоюзу Повітрофлотського проспекту в столиці, проте в результаті Київрада перейменувала його на проспект Повітряних Сил. 

Проспект Правди в радянські часи був названий так на честь газети "Правда" – комуністичного рупора більшовиків. У 2016 Київрада прибрала з назви лапки, що вказували на присвяту саме газеті. 

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