Київрада до Дня Європи збирається перейменувати проспект Правди на проспект ЄС

Раніше присвятити Євросоюзу хотіли Повітрофлотський, але зрештою цей проспект отримав назву Повітряних сил.

У Києві все ж таки може з'явитися проспект на честь Євросоюзу. Проєкт відповідного рішення розгляне Київрада завтра, 8 травня, під час пленарного засідання. Розпорядження київського міського голови про проведення спеціальної сесії з нагоди відзначення Дня Європи з'явилося 6 травня. Інформацію про засідання, яке призначене на 14:00 8 травня, LB.ua підтвердили в апараті Київради.

В порядку денному сесії лише два питання: при присвоєння колишньому головнокомандувачу Валерію Залужному звання “Почесного громадянина міста Києва” і про перейменування проспекту Правди в Києві.

Проєкт рішення про перейменування проспекту Правди (Подільський район столиці) на проспект Євросоюзу з'явився ще рік тому, його автор – секретар Київради і заступник міського голови Володимир Бондаренко. В тексті проєкту стверджують, що рішення покликано деколонізувати топоніміку української столиці, а варіант на честь Євросоюзу набрав найбільшу кількість голосів торік під час голосування киян в “Київ Цифровий”.

Нагадаємо, раніше майже рік тривала дискусія щодо перейменування на честь Євросоюзу Повітрофлотського проспекту в столиці, проте в результаті Київрада перейменувала його на проспект Повітряних Сил.

Проспект Правди в радянські часи був названий так на честь газети "Правда" – комуністичного рупора більшовиків. У 2016 Київрада прибрала з назви лапки, що вказували на присвяту саме газеті.