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У Києві внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки постраждали 7 людей

Травми отримали водій маршрутного таксі та 6 пасажирів.

У Києві внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки постраждали 7 людей
Фото: поліція Києва

У Києві внаслідок зіткнення маршрутки і вантажівки постраждали сім людей, повідомляє поліція Києва. 

Автопригода трапилась сьогодні близько о 8:00 у Дніпровському районі столиці. За попередньою інформацією, водій вантажного транспортного засобу, рухаючись по проспекту Георгія Нарбута, виконував маневр повороту з другої смуги, внаслідок чого відбулось зіткнення з мікроавтобусом.

Станом на зараз відомо, що травми отримали водій маршрутного таксі та шестеро пасажирів. Лікарі госпіталізували їх до медичного закладу, їх стан наразі встановлюється.

На місці працює слідчо-оперативна група столичного Главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі.

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