У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-69.
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Підозрілий предмет, що стирчав із землі, помітив місцевий житель на території лісового масиву і Голосіївському районі.
"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69. Оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик", - зазначили в ДСНС.
- 25 березня, під час атаки росіян на Київ, уламки ракет впали на території Печерського, Солом’янського та Дарницького районів столиці. 26 березня в приватному секторі Солом’янського району вибухотехніки поліції Києва вилучили бойову частину ракети.