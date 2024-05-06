Її знайшов місцевий житель у Голосіївському районі.

У Києві сапери знешкодили бойову частину російської ракети Х-69.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Підозрілий предмет, що стирчав із землі, помітив місцевий житель на території лісового масиву і Голосіївському районі.

"Сапери Мобільного рятувального центру швидкого реагування ДСНС України ретельно обстежили місцевість, вилучивши бойову частину високоточної ракети Х-69. Оскільки це новітня зброя, фахівцям ДСНС знадобилося більше часу аби безпечно дістати її з ґрунту, завантажити до спецавтомобілю й транспортувати на підривний майданчик", - зазначили в ДСНС.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС