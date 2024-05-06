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СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удари по Україні напередодні Великодня

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та склади зберігання паливно-мастильних матеріалів.

СБУ затримала двох агентів ФСБ, які готували удари по Україні напередодні Великодня
СБУ затримала агентів ФСБ
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала агентів російської ФСБ, яка готувала координати для масованих авіаобстрілів Київської, Черкаської, Полтавської, Вінницької та Кіровоградської областей напередодні Великодня.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед пріоритетних цілей ворога були енергогенеруючі підприємства та логістичні склади зберігання паливно-мастильних матеріалів. Також окупанти сподівались отримати актуальні геолокації військових аеродромів і спецпідрозділів, які охороняють Генштаб ЗСУ.

Для виконання завдань російська спецслужба залучила двох своїх агентів з Умані та Лубен. Для конспірації вони діяли порізно, але дистанційно "замикалися" на одного куратора.

Служба безпеки викрила агентів ще початковому етапі і затримала їх "на гарячому" неподалік Києва.

Фото: СБУ

Встановлено, що обох фігурантів, 28-річних безробітних, у березні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник "Кримського управління ФСБ". Його особу вже встановлено. За співпрацю він обіцяв агентам грошову винагороду. Для комунікації використовували анонімний чат у популярному месенджері.

Наразі затриманим повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення.

Фото: СБУ

Як повідомлялося, на Великдень  порядок вУкраїні охороняли понад 23 000 правоохоронців, а комендантська година діяла без змін.

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