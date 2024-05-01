На Великдень порядок охоронятимуть більш як 23 000 поліцейських

На Великдень охоронятимуть порядок вУкраїні понад 23 000 правоохоронців, а комендантська година діятиме без змін.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.

"Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості автомобільних та піших нарядів на вулицях населених пунктів", – зазначив він.

Також збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій і створять резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.

"Загалом буде задіяно більш як 23 тисяч правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій", – додав Ахрамєєв.