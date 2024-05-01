На Великдень порядок охоронятимуть більш як 23 000 поліцейських

На Великдень охоронятимуть порядок вУкраїні понад 23 000 правоохоронців, а комендантська година діятиме без змін.
Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник департаменту превентивної діяльності Національної поліції Максим Ахрамєєв.
"Нацполіцією буде вжито необхідних заходів, спрямованих на належне забезпечення правопорядку, що включатимуть забезпечення публічної безпеки і порядку під час проведення релігійних обрядів, а також збільшення кількості автомобільних та піших нарядів на вулицях населених пунктів", – зазначив він.
Також збільшать кількість слідчо-оперативних груп для швидкого реагування та документування протиправних дій і створять резерви з числа поліції особливого призначення, вибухотехніків та кінологів.
"Загалом буде задіяно більш як 23 тисяч правоохоронців. Зрозуміло, ми будемо нести службу пліч-о-пліч з нашими колегами зі служби надзвичайних ситуацій", – додав Ахрамєєв.
- У КМДА попередили, що у Києві комендантська година діятиме в Великодню ніч без змін, з 00 і до 5:00. НВлада закликала за можливості подивитися богослужіння онлайн.
- 1 травня СБУ почала в центрі Києва планові безпекові заходи, зокрема біля Софійської і Михайлівської площ.
- У межах заходів проводять огляд території та окремих будівель і приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів та здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території центральної частини міста.