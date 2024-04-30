У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тисяч хабаря

У Запоріжжі на вимаганні 100 тисяч гривень хабаря викрили правоохоронця. Він вимагав гроші у йськовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024-го. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення.

"Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності", – йдеться у повідомленні.

Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом почав вимагати ще 40 тисяч гривень, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного та відсторонення його від виконання службових обов’язків.

На початку квітня на Київщині затримали правоохоронця на отриманні хабаря в 15 тис. доларів за "відмазування" військовозобов’язаного від служби в лавах ЗСУ.