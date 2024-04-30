Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Під час російської атаки по Одесі постраждав екснардеп Сергій Ківалов, – Суспільне
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Злиття і поглинання: об’єднання університетів з примусу й по любові
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
У Києві прокуратура через суд вимагає знести голубник
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Внаслідок атаки на Одесу п'ятеро людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
Кремль змінює гауляйтерів на ТОТ
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тисяч хабаря

Правоохоронець вимагав гроші за "розв’язання" справи ДТП.

У Запоріжжі викрили правоохоронця, який вимагав від військового 100 тисяч хабаря
Правоохоронець вимагав хабар у військового
Фото: ДБР

У Запоріжжі на вимаганні 100 тисяч гривень хабаря викрили правоохоронця. Він вимагав гроші у йськовослужбовця за не притягнення до відповідальності за начебто влаштовану аварію.

Про це повідомили у Державному бюро розслідувань.

Правоохоронець розслідував обставини ДТП, що сталася у Дніпровському районі Запоріжжя у квітні 2024-го. Одним із учасників дорожньо-транспортної пригоди був військовослужбовець, що повернувся з фронту після поранення.

"Попри те, що за попередніми даними, військовослужбовець не був винуватцем аварії, фігурант почав вимагати у нього гроші за не притягнення до відповідальності", – йдеться у повідомленні. 

Правоохоронець отримав 60 тисяч гривень, але згодом почав вимагати ще 40 тисяч гривень, за які запропонував ще й повернути вилучене авто.

Зловмиснику повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до десяти років. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу стосовно підозрюваного та відсторонення його від виконання службових обов’язків.

На початку квітня на Київщині затримали правоохоронця на отриманні хабаря в 15 тис. доларів за "відмазування" військовозобов’язаного від служби в лавах ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies