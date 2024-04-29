Поліція Київщини підозрює психіатрку у хабарництві

Жінка вимагала з батьків хворої дитини 20 тисяч гривень.

Поліція повідомила про підозру лікарці-психіатрці однієї з лікарень Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

“Лікарка-психіатр однієї з лікарень Київщини вимагала неправомірну вигоду від батьків дитини з аутизмом під час оформлення документів на інвалідність неповнолітнього”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінка створила штучні перепони для отримання медичного документа та повідомила батькам, що довідка, на підставі якої в подальшому хлопчика буде визнано дитиною з інвалідністю, коштуватиме 20 тис. гривень.

Правоохоронці затримали лікарку на робочому місці під час передачі хабаря.

Зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі.