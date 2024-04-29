​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
​Фіцо висміяв ініціативу словаків, під час якої зібрали 4 млн євро на боєприпаси для України
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Зеленський: для стабілізації фронту і початку наступу Україні потрібні три умови
Окупанти атакували Одесу, четверо людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
Окупанти атакували Одесу, четверо людей загинули, понад 30 поранених (оновлено)
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
На 15 років сядуть командир та двоє снайперів-зрадників, які воювали проти ЗСУ
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
Telegram блокував чатбот української розвідки "єВорог". Наразі роботу відновили (доповнено)
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного, щоб дістатися вільної території
98-річна жінка пішки вийшла з окупованої частини Очеретиного, щоб дістатися вільної території
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
ГоловнаСуспільствоПодії

Поліція Київщини підозрює психіатрку у хабарництві

Жінка вимагала з батьків хворої дитини 20 тисяч гривень.

Поліція Київщини підозрює психіатрку у хабарництві
Поліція Київщини підозрює психіатрку у хабарництві
Фото: Пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області

Поліція повідомила про підозру лікарці-психіатрці однієї з лікарень Київської області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області. 

“Лікарка-психіатр однієї з лікарень Київщини вимагала неправомірну вигоду від батьків дитини з аутизмом під час оформлення документів на інвалідність неповнолітнього”, - йдеться у повідомленні. 

Підписуйтесь на наш Google News

Зазначається, що жінка створила штучні перепони для отримання медичного документа та повідомила батькам, що довідка, на підставі якої в подальшому хлопчика буде визнано дитиною з інвалідністю, коштуватиме 20 тис. гривень.

Правоохоронці затримали лікарку на робочому місці під час передачі хабаря.

Зловмисниці загрожує до десяти років позбавлення волі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies