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Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

У одній з громад обстрілом зруйнована школа.

Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Росіяни обстріляли сім громад Сумщини
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Сьогодні, 29 квітня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи. 

Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді росіяни випустили ракети з літака.

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Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Краснопільську - з мінометів.

Юнаківську та Миколаївську громади російська армія атакувала дронами.

Також дронами, а також мінометами, російські військові вдарили по Миропільській громаді.

А на Ямпільську громаду росіяни скинули два КАБи та зруйновали приміщення школи.

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