Росіяни обстріляли сім громад Сумщини

Сьогодні, 29 квітня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Юнаківська, Миропільська, Краснопільська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Ямпільська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 73 вибухи.
Зокрема, по Зноб-Новгородській громаді росіяни випустили ракети з літака.
Середино-Будську громаду окупанти обстріляли з артилерії, а Краснопільську - з мінометів.
Юнаківську та Миколаївську громади російська армія атакувала дронами.
Також дронами, а також мінометами, російські військові вдарили по Миропільській громаді.
А на Ямпільську громаду росіяни скинули два КАБи та зруйновали приміщення школи.