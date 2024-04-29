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Правоохоронці Херсонщини підозрюють так званого “слідчого поліції РФ” у колабораціонізмі

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці Херсонської області підозрюють так званого “слідчого поліції РФ”, 33-річний мешканця Херсону, у колабораціонізмі.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Під час тимчасової окупації він добровільно погодився співпрацювати з загарбниками та влаштувався “на службу” до незаконно створеного “правоохоронного органу”, - йдеться у повідомленні. 

Він активно та публічно допомагав у придушенні будь-яких проявів незгоди з визнанням політики окупаційної влади. 

Зокрема, брав участь у незаконному затриманні мирних жителів та їх ув’язненні в захопленому окупантами приміщенні Херсонського районного управління поліції. 

Там містян утримували у нелюдяних умовах, їх поміщали до непристосованих до тривалого перебування камер із антисанітарними умовами, обмежували в їжі та воді.

Також чоловік особисто віддавав накази підлеглим катувати затриманих. 

Херсонець, який у першій декаді вересня 2022 року перебував у незаконному ув’язненні, повідомив поліцейським, що за цей час так званий ”старший слідчий” п’ять разів усно наказував підпорядкованим особам бити чоловіка. В результаті йому були завдані сильні побої та тілесні ушкодження.

Таким чином, чоловіка підозрюють наступних злочинах:

- добровільне зайняття громадянином України посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 «Колабораційна діяльність» Кримінального кодексу України);

- діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України (державна зрада): перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, вчинені в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 «Державна зрада» ККУ);

- жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб, а також віддання наказу на жорстоке поводження з цивільним населенням (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 «Порушення законів та звичаїв війни» ККУ).

Чоловіку заочно повідомлено про підозру в низці злочинів, йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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