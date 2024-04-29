Удар по Харкову: окупанти атакували КАБом Київський район міста, – Синєгубов

Також населених пунктах Харківського району окупанти скинули ще авіабомб.

Російська армія атакувала Київський район Харкова керованою авіабомбою. Постраждала жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.

Деталі встановлюються.

За повідомленням Синєгубова, окрім Харкова, армія окупантів завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. На цю хвилину без постраждалих.

Очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою тривоги. "Повторні пуски!"