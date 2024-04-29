Удар по Харкову: окупанти атакували КАБом Київський район міста, – Синєгубов

Російська армія атакувала Київський район Харкова керованою авіабомбою. Постраждала жінка.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні.
Деталі встановлюються.
За повідомленням Синєгубова, окрім Харкова, армія окупантів завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. На цю хвилину без постраждалих.
Очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою тривоги. "Повторні пуски!"