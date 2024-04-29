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Удар по Харкову: окупанти атакували КАБом Київський район міста, – Синєгубов

Також населених пунктах Харківського району окупанти скинули ще авіабомб.

Удар по Харкову: окупанти атакували КАБом Київський район міста, – Синєгубов
голова Харківської ОВА Олег Синєгубов
Фото: голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в тг

Російська армія атакувала Київський район Харкова керованою авіабомбою. Постраждала жінка.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдали удари по Київському району Харкова. Попередньо – КАБ. Поранення отримала одна жінка, медики надають всю необхідну допомогу", – ідеться у повідомленні. 

Деталі встановлюються.

За повідомленням Синєгубова, окрім Харкова, армія окупантів завдала ударів щонайменше пʼятьма КАБами по населених пунктах Харківського району. На цю хвилину без постраждалих.

Очільник ОВА наголосив залишатися в укриттях до відбою тривоги. "Повторні пуски!"

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