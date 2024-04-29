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На Одещині правоохоронці ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми

Організаторкою виявилася 56-річна жінка, яка заманювала жікон до трудового рабства.

На Одещині правоохоронці ліквідували міжнародний канал торгівлі людьми
На Одещині затримали організатрку торгівлю людьми
Фото: ДПСУ

У Одеській області викрили і ліквідували мжнародний канал торгівлі людьми, який організували 56-річна одеситка. Вона заманювала жінок у Румунію, де ті потрапляли у трудове рабство.

Про це повідомили у ДПСУ.

"Зловмисниця шляхом обману підшукувала жінок з уразливим станом та з низьким соціальним рівнем життя для роботи за кордоном, насправді ж українки потрапляли до трудового рабства", – зазначили прикордонники. 

По прибуттю до Румунії зловмисниця обмежувала жінок в пересуванні та схиляла до співпраці. Також організаторка змушувала своїх жертв звертатися до державних органів для оформлення соціальних допомог у статусі біженців. А після того, як їм нараховували виплати, відбирала документи та кошти.

Кошти і речі, вилучені у організаторки
Фото: ДПСУ
Кошти і речі, вилучені у організаторки

"В рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціонований обшук за місцем проживання фігурантки справи. У домоволодіннях зловмисниці виявили низку румунських документів для соціальних виплат потерпілим, мобільні телефони, сім-карти різних операторів, банківські картки Румунії та грошові кошти", – зазначили у ДПСУ. 

Наразі фігурантку злочинної схеми затримано та повідомлено їй про підозру за ст. 149 «Торгівля людьми» Кримінального кодексу України.

У січні цього року у Дніпрі затримали чотирьох організаторів кримінальної схеми, які  утримували 50 людей у трудовому рабстві під виглядом реабілітаційного центру. Людей вербували на вокзалах ВПО і соціально незахищених громадян та пропонували їм безкоштовне житло та працевлаштування. 

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