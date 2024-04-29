Унаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік, також є травмований

Унаслідок обстрілу селища Кізомис Херсонської області загинув 60-річний чоловік.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
“Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях”, ‒ зазначи він.
Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель.
“На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні”, ‒ додав очільник ОВА.
Як повідомили в ОВА, також поранено 37-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.
- Росіяни минулої доби били в Херсонській області по дитсадку та інфраструктурі. Пошкоджено не менше п'яти приватних будинків.