​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
​МЗС: загиблі у Німеччині українці були військовслужбовцями на реабілітації
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Як набрати новий підрозділ з нуля. Розмова з Ігорем Луценком, командиром роти ударних безпілотників «Орден Сантьяго»
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
Партизани виявили у Джанкої одну з найбільших нафтобаз РФ
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
В Росії невідомі безпілотники знову атакували нафтобазу
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Чоловіки жовтіли і помирали: що виявили в психоневрологічному інтернаті на Вінниччині
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Росіяни атакували один з промислових обʼєктів Запоріжжя (оновлено)
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
В Німеччині росіянин із ножем зарізав двох українців
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік, також є травмований

Окупанти обстріляли селище Кізомис.

Унаслідок обстрілу Херсонщини загинув чоловік, також є травмований
Обстріли Кізомиса, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Унаслідок обстрілу селища Кізомис Херсонської області загинув 60-річний чоловік.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

“Окупанти атакували Кізомис. Били по людських оселях”, ‒ зазначи він. 

Важкі травми отримав 60-річний місцевий житель. 

“На жаль, поранення виявилися смертельними. Серце чоловіка зупинилося дорогою до лікарні”, ‒ додав очільник ОВА.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Як повідомили в ОВА, також поранено 37-річного чоловіка. Він отримав вибухову травму, уламкові поранення передпліччя та тулуба, а також перелом ребра та кінцівки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies