СБУ затримала подружжя, яке наводило російські "Гради" на прикордоння Сумщини

Контррозвідка Служби безпеки"на гарячому" затримала подружжя агентів російської розвідки, які готували удари по підрозділах ЗСУ, що обороняють північно-східні рубежі України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За наявними даними, для обстрілу окупанти планували застосувати різні види озброєння, включаючи реактивні системи залпового вогню БМ-21 "Град". Щоб скоригувати ворожі атаки, агенти мали виявити місця базування українських військ та передати їх координати росіянам.

"Про цей задум агресора співробітники СБУ дізналися ще на початковому етапі розвідувальної активності російських агентів. Це дозволило своєчасно провести комплексні заходи для убезпечення позицій ЗСУ та затримати обох зловмисників, коли вони проводили дорозвідку поблизу потенційної цілі", - зазначили у спецслужбі.

Фото: СБУ

За даними слідства, подружжя безробітних місцевих жителів дистанційно працювало на ворога через анонімний чат у месенджері. Для виконання завдань зрадники на власному автомобілі об’їжджали прикордоння, де відслідковували позиції Сил оборони.

Під час обшуку у затриманих вилучено мобільні телефони, які вони використовували для позначення геолокацій ЗСУ на ґуґл-картах. Наразі обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб). Їм загрожує довічне ув’язнення.

Як повідомлялося, нещодавно подружжя агентів ворога отримало 15 років тюрми за наведення російської ракети на лікарню в Херсоні.