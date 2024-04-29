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За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. Загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення - 467 470 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 467470 (+1320) осіб

танків - 7285 (+6)

бойових броньованих машин - 14007 (+16)

артилерійських систем - 11985 (+37)

РСЗВ - 1051 (+1)

засоби ППО - 778 (+2)

літаків - 348 (+0)

гелікоптерів - 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),

крилаті ракети - 2124 (+0)

кораблі / катери - 26 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44)

спеціальна техніка - 1974 (+3).

Дані уточнюються.

За минулий тиждень ЗСУ знищили 6620 окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.