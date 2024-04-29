За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. Загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення - 467 470 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 467470 (+1320) осіб
- танків - 7285 (+6)
- бойових броньованих машин - 14007 (+16)
- артилерійських систем - 11985 (+37)
- РСЗВ - 1051 (+1)
- засоби ППО - 778 (+2)
- літаків - 348 (+0)
- гелікоптерів - 325 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),
- крилаті ракети - 2124 (+0)
- кораблі / катери - 26 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44)
- спеціальна техніка - 1974 (+3).
Дані уточнюються.
За минулий тиждень ЗСУ знищили 6620 окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.