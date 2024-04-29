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Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів

Загальні втрати росіян - 467 470 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1320 російських окупантів. Загальні втрати росіян із початку повномасштабного вторгнення - 467 470 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.04.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 467470 (+1320) осіб
  • танків - 7285 (+6) 
  • бойових броньованих машин - 14007 (+16)
  • артилерійських систем - 11985 (+37) 
  • РСЗВ - 1051 (+1) 
  • засоби ППО - 778 (+2) 
  • літаків - 348 (+0)
  • гелікоптерів - 325 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9528 (+21),
  • крилаті ракети - 2124 (+0)
  • кораблі / катери - 26 (+0)
  • підводні човни - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 16109 (+44) 
  • спеціальна техніка - 1974 (+3).

Дані уточнюються.

За минулий тиждень ЗСУ знищили 6620 окупантів та 849 одиниць озброєння та військової техніки.

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