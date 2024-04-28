ЗСУ вразили ворожі цілі на Донеччині та у Запорізькій області

Сьогодні, 28 квітня, авіація Збройних сил України завдала авіаударів по місцях зосередження особового складу противника у Донецькій та Запорізькій областях.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області", – написав він у телеграмі.

Також додав, що цілі вражено, і окупанти не сховаються.

Сьогодні у ГУР показали, як знищили дроном російську радіолокаційну станцію "Рєпєйнік" вартістю близько 10 мільйонів рублів або $100 тисяч. Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до п'яти кілометрів.