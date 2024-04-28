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ЗСУ вразили ворожі цілі на Донеччині та у Запорізькій області

Українська авіація завдала двох ударів по місцях зосередження особового складу противника.

ЗСУ вразили ворожі цілі на Донеччині та у Запорізькій області
Удар по особовому складу противника
Фото: Генштаб

Сьогодні, 28 квітня, авіація Збройних сил України завдала авіаударів по місцях зосередження особового складу противника у Донецькій та Запорізькій областях. 

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Відстежуємо та б’ємо. Сьогодні завдано двох авіаударів по місцях зосередження особового складу противника на Донеччині та у Запорізькій області", – написав він у телеграмі.  

Також додав, що цілі вражено, і окупанти не сховаються. 

Сьогодні у ГУР показали, як знищили дроном російську радіолокаційну станцію "Рєпєйнік" вартістю близько 10 мільйонів рублів або $100 тисяч. Станція слугувала окупантам для виявлення малих повітряних цілей, зокрема дронів, на відстані до 15 кілометрів та на висоті до п'яти кілометрів.

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