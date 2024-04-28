Безпекова угода із США включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку, – президент

Україна разом із США готуються до підписання двосторонньої безпекової угоди, яка включатиме збройну, фінансову та політичну підтримку. У документі будуть зафіксованими конкретні рівні підтримки на цей та наступні 10 років.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Уже над конкретним текстом працюємо. Мета наша в тому, щоб зробити цю угоду найбільш сильною з усіх. Обговорюються конкретні основи нашої безпеки, нашої взаємодії. Працюємо і над тим, щоб зафіксувати конкретні рівні підтримки на цей рік і на наступні 10 років. Це і збройна підтримка, і фінансова, і політична, і те, що стосується спільного виробництва зброї", – зазначив Зеленський.
Він додав, що угода повинна бути "дійсно взірцевою, яка відповідатиме силі американського лідерства". Я вдячний і нашій команді, і команді американської сторони за просування з підготовкою угоди.
- Нещодавно керівник Офісу президента Андрій Єрмак провів нараду щодо підготовки безпекової угоди зі Сполученими Штатами Америки, яка, за його словами, повинна бути "взірцевою", адже в ній будуть враховані найкращі елементи вже підписаних Україною безпекових угод та реальні можливості США.
- 20 березня Єрмак вже заявляв, що "дуже скоро" буде підготовлена безпекова угода із США, і лідери країн зможуть підписати документ, який дійсно буде історичним.
- У лютому посол США в Україні Бріджин Брінк повідомила, що ця угода має дати впевненість Києву перед вступом до НАТО.
- У серпні 2023 року Україна розпочала переговори зі США щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій. Керівник ОПУ Андрій Єрмак тоді зазначив, що ці гарантії безпеки посилять прогрес України на шляху до майбутнього членства в євроатлантичній спільноті, включно з ЄС і НАТО, що є кінцевою метою та найнадійнішою гарантією безпеки.
- У січні цього року Бріджит Брінк повідомила, що Сполучені Штати хочуть підписати з Україною безпековий договір. Для цього тривають переговори і відбулися уже два раунди.
- Що дасть і чого не дасть Україні ізраїльська модель гарантій безпеки, яку пропонує Байден, про це у матеріалі LB.ua.