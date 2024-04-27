Ми будемо вживати подальших заходів, якшо Китай не припинить підтримку РФ у війні проти України, – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю CNN заявив, що США бачили докази спроб Китаю “вплинути і, можливо, втрутитися” у майбутні вибори в США, незважаючи на зобов'язання лідера Сі Цзіньпіна не робити цього, повідомляє Укрінформ.

“Ми бачили... докази спроб впливу і, можливо, втручання. Ми хочемо переконатися, що це буде припинено якомога швидше. Будь-яке втручання Китаю в наші вибори – це те, що ми дуже уважно розглядаємо. Це абсолютно неприйнятно для нас, тому я хотів би переконатися, що вони знову почули це звернення”, – сказав Блінкен.

Він додав, що існує занепокоєння з приводу того, що Китай та інші країни грають на існуючих соціальних розбіжностях в США в кампаніях впливу.

Пекін неодноразово заявляв, що не втручається у вибори в США, виходячи зі свого принципу невтручання у внутрішні справи інших країн.

Блінкен заявив, що США і Китай наразі “дуже відверто” говорять про їхні розбіжності, адже США хоче “уникнути конкуренції, яка переростає в конфлікт”.

Держсекретар додав, що використав цю зустріч із Сі Цзіньпіном, щоб висловити занепокоєння адміністрації Байдена щодо підтримки Китаєм Росії, а також підкреслити, що США вживатимуть подальших заходів, якщо така підтримка триватиме.

“Ми сказали Китаю наступне: ми будемо вживати заходів, і якщо це не припиниться. Ми будемо змушені вжити більше заходів. Ви можете очікувати, що інші країни також будуть вживати заходів. Ми очікуємо, що вони будуть діяти… якщо вони цього не зроблять, ми будемо діяти”, – сказав Блінкен.

Він зазначив, що порушив це питання як перед міністром закордонних справ Ван Ї, так і перед Сі.