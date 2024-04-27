Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
Придатних до служби ділитимуть на категорії за станом здоров’я, – Оксана Сухорукова з Міноборони
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
На Харківщині правоохоронці намагалися видурити $100 тисяч у людей, яких перевіряли на колабораціонізм
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
Пакет США закриває найгостріші потреби — ППО та снаряди. Решта — у перспективі
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
НАБУ опублікувало аудіо розмов учасників оборудки Сольського і заперечило його аргументи
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
В Україні була масштабна повітряна тривога через крилаті ракети (оновлено)
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Голову Броварської РДА Майбоженка буде звільнено, - голова КОВА Кравченко
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
Як компанії Коломойського заробляють на державних автозаправках
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
ПЦУ спростувала міф про те, що жінкам не можна заходити до церкви в брюках і з непокритою головою
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
Німеччина вимагає від Росії негайно припинити шпигунство і акти саботажу
ГоловнаСвіт

США уклали контракт на 13 мільярдів доларів для розробки нового літака "Судного дня", — Reuters

Термін експлуатації літака E-4B (літак "Судного дня") закінчиться на початку 2030-х років.

США уклали контракт на 13 мільярдів доларів для розробки нового літака "Судного дня", — Reuters
літак Судного дня
Фото: EPA/UPG

Військово-повітряні сили США уклали контракт на 13 мільярдів доларів з Sierra Nevada Corp на розробку нового  E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність вижити під час ядерної війни.

Про це пише Reuters.

"Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця", — йдеться в заяві представника ВПС США.

Роботи над SAOC проводитимуть в штатах Колорадо, Невада та Огайо і, як очікується, вони будуть завершені до 2036 року.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння літака складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Зазвичай E-4B використовується для транспортування міністра оборони США, але розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, має кімнати для конференцій і брифінгів, а також сучасне комунікаційне обладнання.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, один із них постійно перебуває в бойовій готовності.

Очікується, що термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies