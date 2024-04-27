США уклали контракт на 13 мільярдів доларів для розробки нового літака "Судного дня", — Reuters

Термін експлуатації літака E-4B (літак "Судного дня") закінчиться на початку 2030-х років.

Військово-повітряні сили США уклали контракт на 13 мільярдів доларів з Sierra Nevada Corp на розробку нового E-4B, відомого як літак "Судного дня" через його здатність вижити під час ядерної війни.

Про це пише Reuters.

"Проект Resvivable Airborne Operations Center (SAOC) призначений для заміни застарілих літаків епохи 1970-х років, термін служби яких наближається до кінця", — йдеться в заяві представника ВПС США.

Роботи над SAOC проводитимуть в штатах Колорадо, Невада та Огайо і, як очікується, вони будуть завершені до 2036 року.

Щоб задовольнити експлуатаційні вимоги, система озброєння літака складатиметься з комерційного реактивного двигуна, загартованого та модифікованого відповідно до військових вимог.

Зазвичай E-4B використовується для транспортування міністра оборони США, але розроблений як мобільний командний пункт, здатний протистояти ядерним вибухам і електромагнітним впливам, що дозволяє лідерам США віддавати накази військовим у разі надзвичайної ситуації в країні.

E-4B також здатний здійснювати дозаправку в повітрі, має кімнати для конференцій і брифінгів, а також сучасне комунікаційне обладнання.

Наразі ВПС експлуатують чотири літаки E-4B, один із них постійно перебуває в бойовій готовності.

Очікується, що термін експлуатації E-4B закінчиться на початку 2030-х років.