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Черговий удар РФ по енергетиці: Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot, – Зеленський

Глава держави зазначив, що ці “петріоти” є в партнерів.

Черговий удар РФ по енергетиці: Україні потрібно щонайменше 7 систем Patriot, – Зеленський
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 27 квітня відреагував на чергову ракетну атаку РФ на українську енергетику. 

“Пройшли сьогодні ще один масований ракетний удар – 34 російські ракети різних типів. Основна мішень – це енергетика, різні об’єкти галузі: і електроенергетика, і об’єкти для транзиту газу. Саме ті газові об’єкти, від яких залежить, зокрема, безпека постачання в Євросоюз”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що частину ракет сьогодні вдалося збити. Траєкторії ракет і сам характер удару були прораховані російськими терористами так, щоб якнайбільше ускладнити роботу ППО. 

“Звичайно, я дякую всім партнерам, які вже допомогли нам з ППО: зараз кожна система для захисту неба, кожна протиракета – це буквально захист життя. І важливо, щоб усі нові домовленості з партнерами, які вже є на посилення нашої ППО, важливо, щоб кожна ініціатива друзів України допомогти, зокрема, з пошуком і постачанням «петріотів», – щоб усе це спрацювало якнайшвидше. Сім систем потрібні Україні – і це мінімум. Ці «петріоти» є в партнерів”, – зазначив президент.

Глава держави зауважив, що російські терористи бачать, що в партнерів, на жаль, немає зараз для Європи такої ж рішучості в захисті від терору, яку вони продемонстрували на Близькому Сході. 

“Але все ж є можливість надати необхідну кількість та якість систем ППО. Треба не втратити час – треба дати необхідний сигнал рішучості”, – сказав Зеленський.

Як зазначив президент, дуже важливо, щоб такі удари, як сьогодні, не перетворювались на рутину для світу. 

“Нам потрібно, щоб в Москві переконались, що війна їм нічого не дасть. І тільки силою ми можемо цього досягти. Всі українці. Всі партнери. І однаково рішуче”, – підсумував глава держави.

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