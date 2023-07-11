Що дасть і чого не дасть Україні ізраїльська модель гарантій безпеки, яку пропонує Байден

Президент Байден за кілька днів до саміту НАТО у Вільнюсі в інтерв’ю CNN заявив , що членство України в Альянсі не на часі, в усілякому разі доки триває війна. Він зазначив: проти виступають окремі учасники НАТО – ми точно знаємо про обережність Німеччини щодо атлантичних перспектив України. Водночас Джо Байден зазначив, що до отримання Україною членства в Альянсі США можуть надати Києву гарантії безпеки за прикладом ізраїльської моделі.

Фото: EPA/UPG

Спрощені умови для України

Для початку варто зрозуміти, що Ізраїль заплатив високу ціну, яка вимірюється кривавими війнами та людськими жертвами, аби отримати від Сполучених Штатів чинні гарантії безпеки. На початках своєї незалежності, до 1960-х років, під час перших військових протистоянь з арабським світом – війна за незалежність і серія партизанських війн, які організували Єгипет, Йорданія та Сирія, американці не передавали Ізраїлю свого озброєння. Ситуація змінилася лише з каденції Кеннеді – ізраїльські сили оборони почали отримувати зброю зі США. Утім до середини 1970-х – початку 1980-х років, коли стартував процес урегулювання конфлікту з Єгиптом, більшість озброєння армії Ізраїлю була британського та французького походження. Тоді ж Вашингтон надав Єрусалиму перші гарантії безпеки, які, до речі, десятиліттями змінювалися та покращувалися.

Навіщо це знати і чому, власне, ми про це розповідаємо? Щоб показати, що американський підхід є кращим, бо дає можливість Києву перестрибнути через кілька десятиліть поневірянь – коли потрібно доводити свою спроможність устояти як державі. За дев'ять років війни з Росією Україна продемонструвала свій потенціал, здатність зберегтися, і саме це підштовхнуло американців запропонувати Києву гарантії безпеки на кшталт ізраїльської моделі.

Американці розуміють, що в НАТО не існує консенсусу з приводу вступу України: деякі країни досі бояться перспективи, нехай і гіпотетичної, прямої конфронтації з Росією (хоча навіть 5 стаття Альянсу не передбачає обов’язкового вступу у війну всіх його членів у разі агресії проти однієї держави-учасниці). У Вашингтоні також розуміють, що Росія намагатиметься роками вести війну виключно для того, щоб стримати поступ України до НАТО. Захід також свідомий того, що навіть за умови програшу росіяни готуватимуться до реваншу. Про що, до речі, в інтерв’ю LB.ua сказав колишній начальник Генштабу Великобританії генерал Карлтон-Сміт. Саме тому США намагаються в так званий транзитний період створити умови, за яких Росія більше не матиме стратегічної переваги над Україною, а тому банально не зможе вести проти неї війни. Через це Вашингтон і пропонує Києву скористатися ізраїльським досвідом.

Фото: EPA/UPG

Що таке ізраїльська модель

Якщо дуже просто, вона передбачає, що США надають Ізраїлю військову та фінансову допомогу, яка забезпечує якісну перевагу над ворогами та потенційними противниками в регіоні. Для України важливе тут слово «якісну». Київ може стримати Москву під час нинішньої і потенційно майбутньої війни лише за рахунок технологічної переваги.

Цей підхід дозволив ізраїльтянам на старті 1980-х років отримати F-16. Це дозволило їм з 2007-го по 2011 рік установити й опанувати протиракетну систему «Залізний купол». З роками американські гарантії безпеки викристалізувалися у величезну кількість оборонних механізмів, які діють на різних рівнях. І тут важливо, щоб українська влада усвідомила, якого типу безпекові інструменти Ізраїль отримує від США.

Безпекову допомогу Сполучених Штатів Ізраїлю можна розділити на три сегменти: на ту, яка надходить офіційно, через напівофіційні джерела та неофіційну.

У 2016 році США та Ізраїль підписали Меморандум про взаєморозуміння і співробітництво у сфері безпеки – останню версію гарантій безпеки. Вашингтон зобов’язався щорічно протягом десятиліття (з 2019-го до 2028 року) надавати Єрусалиму $3,8 млрд саме на оборонні потреби. Тут важливо наголосити, що кілька десятиліть тому ізраїльтяни попросили американське керівництво відмовитися від фінансування економічних програм і сфокусуватися саме на військовій частині.

Ще один офіційний механізм – це та допомога, яку кожного року Ізраїлю погоджує Конгрес США в рамках бюджетних видатків. Розмір цієї допомоги змінюється і залежить від фінансової ситуації в самій Америці. Коли економіка США спадає і Конгрес погоджує секвестр бюджету, Ізраїль отримує менше грошей, коли у Сполучених Штатах усе добре, то і до Єрусалима надходить більше доларів. Ці кошти йдуть на закупівлю сучасного озброєння та створення нових технологій.

Фото: EPA/UPG Ізраїльські літаки F-16 на ізраїльській авіабазі Овда поблизу міста Ейлат, 24 жовтня 2021 року

Водночас Вашингтон надає Єрусалиму можливість купувати дешево озброєння, яке Пентагон списує під час використання в тих чи інших закордонних місіях. На певному етапі це допомогло ізраїльтянам значно наростити свій оборонний потенціал.

Варто зазначити, що Ізраїль активно використовує свою громаду у США, її лобістські можливості для того, щоб процес надання допомоги не залежав від зміни політичного керівництва в Америці. І щоб в обох партіях гарантовано були представлені політики, для яких інтереси Ізраїлю – справа принципу.

Що конкретно отримує Ізраїль

Нині США є найбільшим постачальником озброєння для Ізраїлю: системи ПРО для «Залізного купола» та «Давидової пращі», сучасні винищувачі F-35, протиракетні системи, розвідувальні та ударні БпЛА, танки «Abrams», платформи навігації, а також виявлення та спостереження, спорядження та боєприпаси.

Однак цим допомога не вичерпується. Сполучені Штати постійно покращують спроможності Ізраїлю протидіяти кіберзагрозам, вони організують спільні військові навчання, надають медичне обладнання та технології для невідкладної допомоги військовим. Водночас Вашингтон підтримує програми безпеки на ізраїльських кордонах – модернізацію систем спостереження, тренування і консультування. Також американці дають гроші на відновлення чи покращення військової інфраструктури – будівництво військових баз, створення командних центрів та інших об’єктів.

Ще одна важлива компонента – це співпраця і допомога ізраїльським розвідувальним органам. Країни обмінюються чутливою інформацією щодо ситуації в регіоні, США діляться своїми даними з Єрусалимом, а також допомагають ізраїльським службам отримувати найновішу інформацію, використовуючи сучасні, зокрема і космічні технології. Країни проводять спільні спеціальні операції і разом борються проти тероризму.

Фото: Israel Defense Forces / Flickr

Проте найважливіше – це військово-технічна співпраця. Завдяки цьому держави створюють спільні оборонні підприємства, а Ізраїль отримує доступ до чутливих і надсучасних технологій.

Тут потрібно, щоб Україна, якщо ми вже говоримо про ізраїльську модель, також мала якщо не всі, то точно більшість цих преференцій. Знову-таки, йдеться про те, що Ізраїль витратив десятиліття на те, щоб домогтися такого рівня співпраці зі США. Однак виникає питання: а що отримують США? Державу, яка стримує агресію кількох арабських країн одночасно і бореться з тероризмом. Крім того, чимало оборонних контрактів реалізують американські підрядники – тобто гроші працюють і на ВПК Сполучених Штатів. До того ж ізраїльські розробки та технології стають у нагоді Вашингтону.

Утім Києву також варто знати, що американські гарантії безпеки для Ізраїлю є багатогранними і не включають лише військову та фінансову компоненти.

Про що нам не розповідають

Як ми вже казали, ізраїльська модель з роками викристалізувалася в потужний і всеохопний механізм. Вона також передбачає, що Федеральна резервна система США (американський фінансовий регулятор) надає Ізраїлю кредитні гарантії. Схема проста: Америка гарантує, що позики, які бере Єрусалим на свої потреби, будуть точно погашені – навіть за форс-мажорних обставин, коли ізраїльтяни не зможуть це зробити. Що, звісно, полегшує для Ізраїлю отримання тих чи інших кредитів і не дає країні увійти в економічну кризу. Водночас самі американські банки дають Ізраїлю дешеві кредити за заниженими ставками. Однак треба наголосити, що Ізраїль погашає всі борги.

Що ще характеризує ізраїльську модель? США допомагають Єрусалиму забезпечити енергетичну безпеку. Американці надають експертизу та іншу поміч під час розвідки і розробки родовищ нафти та газу, а також вивчають ізраїльський потенціал з погляду поновлювальних джерел енергії. Вашингтон передає власні сучасні технології, що покращують видобуток енергоресурсів і їхню експлуатацію. Америка допомагає зводити енергетичну інфраструктуру, включно з газогонами. І, крім того, США забезпечують кібернетичний захист ізраїльських об’єктів.

Фото: EPA/UPG

Водночас США надають Ізраїлю політичні гарантії: вони часто (крім певних винятків) блокують антиізраїльські ініціативи в Радбезі ООН. Підтримують дипломатичні починання Єрусалима і ведуть перемовини з арабськими державами щодо поліпшення дипломатичних та економічних відносин з Ізраїлем.

Окремо існують програми, направлені на посилення науково-технічного потенціалу Ізраїлю, розробку інноваційних рішень; фінансування цивільних інфраструктурних проєктів, розвиток тих чи інших секторів економіки. За роки співпраці Америка стала головним торговельним партнером Ізраїлю, а той увійшов до списку 25 ключових компаньйонів США. До 2023 року спільний товарообіг складав майже $50 млрд.

І найголовніше: США забезпечують постійну оборонно-технічну перевагу Ізраїлю в регіоні. Вони, постачаючи зброю арабським державам, роблять так, щоб вона була або гіршої якості, або менш сучасна за ту, яку має Ізраїль, або ж її було менше. І це так само необхідно Україні, якщо говорити про майбутнє.

Усе це важливо знати, щоб зрозуміти: гарантії безпеки – це багатогранний механізм, який включає чимало моментів. Ізраїльська модель – це не лише про оборону, але й про розвиток і постійну модернізацію, які так само унеможливлюють агресію інших держав проти Ізраїлю.

Мінуси ізраїльської моделі

LB.ua поспілкувався з ізраїльськими експертами у сфері безпеки та можновладними представниками силових органів країни. І ось що ми зрозуміли:

По-перше, були американські адміністрації, які тиснули на Ізраїль і погрожували йому припиненням оборонних постачань і фінансової помочі під час різного штибу війн, які вів Єрусалим для своєї оборони, або ж через політику Ізраїлю, яка передбачала відновлення власної територіальної цілісності. Адміністрація Рейгана заморожувала постачання літаків і касетних боєприпасів; часів Буша-старшого намагалася зупинити надання кредитів на $10 млрд; Обами робила все, щоб Ізраїль не завдавав ударів по іранських ядерних об’єктах. І усе це – щоб схилити Ізраїль до тих чи інших поступок задля встановлення миру з іранцями, іракцями, ліванцями, палестинцями та іншими.



Фото: EPA/UPG Нетаньягу демонструє в ООН порушення Іраном ядерної угоди. 27 вересня 2018 року

Це свідчить про те, що Сполучені Штати можуть використовувати гарантії безпеки не лише як пряник, а й як батіг. Ці ізраїльські уроки Україна має знати, як і те, що американці ніколи не робили нічого такого, що вдарило б по суверенітету Ізраїлю. Водночас слід зазначити, що Ізраїль з роками навчився ставити власні інтереси понад усе. А завдяки своєму лобі у США домігся позитивного результату – коли отримав значну підтримку від обох партій та американського бізнесу і став менше залежати від тих чи інших адміністрацій. Те саме повинна зробити Україна.

По-друге, ізраїльська модель передбачає отримання силами Ізраїлю переваги в повітрі, на землі та на морі. Однак між Єрусалимом і Вашингтоном часто виникають суперечки через те, що перший б'є по державах-супротивниках. Україні взагалі не дають певного озброєння (і навряд чи це буде прописано в гарантіях безпеки), яке можна було б використати для ударів по території Росії. В Ізраїлі знайшли вихід із ситуації: вони виробляють власні системи, дрони та балістичні ракети і досягли певної переваги над ворогом. Американці точно не заборонять Україні створювати інноваційні рішення. І, як упевнені наші ізраїльські співрозмовники, якщо Києву вдасться, американці потім допоможуть з модернізацією.

По-третє, виникає питання фінансового забезпечення. Ізраїль щорічно отримує від США $3,8 млрд, не враховуючи інших програм підтримки. Місяць війни в Україні коштує партнерам втричі дорожче. І ворог України – ядерна Росія. Іншими словами, ми мали б отримувати значно більше, ніж Ізраїль.

Четверте – питання ядерної зброї. Ізраїль має її. Коли говорять, що США надали Ізраїлю це озброєння в рамках гарантій безпеки, то це неправда. Єрусалим роздобув ці технології задля однієї мети – щоби вистояти і зберегти незалежність. Архіви засвідчують, що Кеннеді й інші американські президенти намагалися заблокувати розвиток ядерної програми Ізраїлю. Держава Ізраїль не підписувала договору про нерозповсюдження, на відміну від України, і довго тримала в секреті цю інформацію.

І п’яте – модель стосунків США та Ізраїлю не передбачає членства останнього в НАТО. Україні, ймовірно, дістанеться гібридний варіант цієї моделі. І не тільки тому, що він не пропонує всіх бонусів, які отримав Ізраїль, а й тому, що гарантії безпеки Україна одержить не лише від США, а й інших держав. А що це означає? Що існує загроза того, що підписанти радитимуться між собою, а дехто намагатиметься блокувати ті чи інші оборонні запити й ініціативи.

Поради з Ізраїлю

Ізраїльські колеги дають три поради, як правильно скористатися гарантіями безпеки і не перейти червоних ліній, які окреслюють США.

Перша – не бути ідіотами. Коли на початку 1980-х Ізраїль отримав F-16, він моментально завдав ударів по іракських ядерних об’єктах. США понад рік блокували постачання наступної партії.

Друга – не створювати ситуацій, які загрожували б національним інтересам США. Коли на початку 2010-х Ізраїль почав перемовини з китайцями про оборонні контракти, це серйозно розізлило американців. Вашингтон на кілька років закрив усі домовленості про забезпечення безпеки, запровадив строгий експортний контроль щодо Ізраїлю і зробив усе можливе, щоб генеральний директор міністерства оборони пішов у відставку. Єрусалим більше ніколи не вдавався до подібних рішень.

Це означає, що Україні також доведеться зважати на інтереси США, будуючи свої стосунки з Китаєм.

Третя – серйозно ставитися до слів американської адміністрації про ухвалення прозорих і демократичних рішень.



Фото: EPA/UPG Зліва направо: генсек НАТО Єнс Столтенберг, міністр оборони США Ллойд Остін і міністр оборони України Олексій Резніков.

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Ізраїльська модель не може стати альтернативою НАТО для України. Проте варто зрозуміти, що краще бути з гарантіями безпеки від США, ніж без них. Звісно, у Вільнюсі Україна досягне запровадження полегшених процедур для вступу в Альянс, але до моменту набуття повноцінного членства гарантії зайвими точно не будуть.