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США готові передати Україні "Залізний купол", якщо буде відповідний запит, - генерал США у Конгресі

Одна з двох американських батарей системи вже закінчила підготовку і готова до розгортання.

США готові передати Україні "Залізний купол", якщо буде відповідний запит, - генерал США у Конгресі
Ізраїльська система ППО "Залізний купол"
Фото: EPA/UPG

Американська армія має систему протиповітряної оборони "Залізний купол" і готова надати її Україні для захисту від російських ракетних ударів, якщо буде відповідний запит уряду.

Про це заявив командувач військ космічної та протиракетної оборони Сухопутних військ США генерал-лейтенант Деніел Карблер, передає "Голос Америки".

Карблер зазначив, що одна з двох американських батарей "Залізого куполу" закінчила підготовку і готова до розгортання. Друга наразі завершує впровадження нового обладнання.

На запитання, чому США не запропонували Україні систему, яка є розгорнута в Ізраїлі, і в створенні якої США брали участь, вклавши в не близько 3-х мільярдів доларів, Карблер відповів, що для цього необхідний запит.

"Таким чином, армія має одну батарею, доступну для розгортання якщо надійде запит", – сказав генерал-лейтенант.

Помічник міністра оборони з політики у космічній сфері Джон Плам додав, що не знає, чи такі системи були "запропоновані Україні". Він сказав, що США надали Україні понад 1600 ракет Stinger батарею Patriot, дві національні удосконалені зенітно-ракетні системи (NASAM) і 12 систем протиповітряної оборони Avenger.

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Система протиповітряної та протиракетної оборони "Залізний купол", створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один із найефективніших засобів знищення ракет малої дальності. Однак, вона не створювалася для протидії крилатим ракетам, якими Росія регулярно обстрілює Україну.

Крім того, уряд Ізраїлю раніше відмовлявся надати Україні технологію "Залізного купола", пояснюючи своє рішення таємністю цієї розробки.

При цьому деякі американські експерти з протиракетної оборони вважають, що система "Залізний купол" ефективна проти загроз, для боротьби з якими вона була розроблена – ракет, артилерії та повільних крилатих ракет.

Нагадаємо, в лютому прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не виключає можливість передачі Україні протиракетного комплексу "Залізний купол". Згодом український міністр оборони Олексій Резніков і депутати ізраїльського парламенту обговорили співпрацю в оборонній сфері.

У березні стало відомо, що Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем постановки перешкод безпілотникам, які могли б допомогти Україні протистояти іранським БпЛА.

На початку травня посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив, що розроблену Ізраїлем систему виявлення ворожих ракет, яка наразі проходить випробування у Києві, можуть активувати упродовж двох місяців.

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