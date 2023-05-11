Попри війну в Україні військово-повітряні та морські сили Росії не виснажуються, - глава військового комітету НАТО

Однак Бауер вважає, що малоймовірно, аби РФ напала на будь-яку країну Альянсу, тому закликає дати Україні зброю.

Попри війну в Україні військово-повітряні та морські сили Росії не виснажуються.

Про це заявив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє El Mundo.

Бауер зазначив, що ці дві частини "як і раніше, дуже боєздатні". А ось ракетні системи та сухопутні війська були "серйозно скомпрометовані та постраждали" внаслідок вторгнення в Україну.

При цьому адмірал НАТО назвав малоймовірним той факт, що Росія застосує наземні сили для нападу на будь-яку країну Альянсу.

"Тому ми говоримо країнам НАТО, що якщо вони хочуть надати якісь засоби чи системи озброєнь, віддайте їх Україні. Ми можемо піти на певний ризик, коли йдеться про сухопутні війська, тому що росіяни не здатні атакувати НАТО прямо зараз", - заявив Бауер.

Нагадаємо, втрати російської армії з початку широкомасштабної війни склали близько орієнтовно 196 920 осіб.

Тим часом НАТО підвищило бойову готовність своєї авіації через інцидент із польським і російським літаками у Чорному морі. Минулого тижня польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex (Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС), ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем. Після трьох наближень російський літак відлетів.