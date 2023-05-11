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Ексканцлера Німеччини Шредера помітили на вечірці в посольстві РФ 9 травня, - ЗМІ

Інші представники політичного та дипломатичного кола проігнорували захід.

Ексканцлера Німеччини Шредера помітили на вечірці в посольстві РФ 9 травня, - ЗМІ
Герхард Шредер
Фото: EPA/UPG

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер разом з дружиною відвідав вечірку в російському посольстві 9 травня.

Про це повідомляє видання Bild.

Зазначається, що Шредер та його дружина були на прийомі у посольстві РФ у Берліні, присвяченому "Дню перемоги". Також вечірку відвідали колишній генеральний секретар Соціалістичної єдиної партії Німеччини Егон Кренц, лідери правої партії "Альтернатива для Німеччини" та лівої партії "Лінке". Вони виступають за зняття санкцій з Росії.

Інші представники політичного та дипломатичного кола проігнорували захід на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.

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У Німеччині розкритикували поведінку Шредера та заявили, що поки колишній канцлер розважався з російськими дипломатами, в Україні гинули люди. 

Нагадаємо, Шредер був канцлером Німеччини з 1998 по 2005 роки. Під час перебування на посаді він підтримував дружні стосунки з Росією та виступав за будівництво газопроводу "Північний потік".

Після початку повномасштабної війни в Україні Шредер не розірвав зв'язки з Росією. У липні 2022 року його помітили у Москві

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