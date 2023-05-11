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Трамп відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і не захотів бажати Україні перемоги

Також він укотре сказав, що президентські вибори 2020 року були "сфальсифіковані". 

Трамп відмовився називати Путіна воєнним злочинцем і не захотів бажати Україні перемоги
Фото: EPA/UPG

Колишній американський президент Дональд Трамп учора мав зустріч із виборцями в CNN hall і відповідав на їхні запитання. Політик відмовився бажати перемоги Україні і сказав, що хоче, щоб "всі перестали вмирати", пише The Guardian.

Хоча Трамп висловлювався щодо різноманітних тем, починаючи від верхньої межі боргу до абортів, він здебільшого ухилявся від конкретики, коли його просили окреслити його політику в разі перемоги на президентських виборах 2024 року. 

Модераторка зустрічі, ведуча ранкової програми на CNN Кейтлін Колінз запитала в Трампа, чи визнає він результати виборів 2020 року, і політик вкотре відмовився це зробити. Раніше він неодноразово говорив, що програв через "фальсифікації", хоча жодних доказів втручань у підрахунок голосів не надав.

"Трамп також не заявив, чи хоче він, щоб Україна виграла війну проти Росії, яка почала неспровоковане вторгнення минулого року. «Я хочу, щоб усі припинили вмирати» – сказав Трамп. «Росіяни та українці, я хочу, щоб вони перестали гинути. І я це зроблю. Я зроблю це за 24 години». Кілька політичних позицій, які Трамп чітко сформулював, можуть бути непопулярними серед широкої частини американського електорату. Трамп заявив, що «схильний помилувати багатьох» із засуджених за участь у повстанні 6 січня в Капітолії США", – зазначили журналісти. 

Хоча Трамп заявив, що хотів би зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і президентом РФ Володимиром Путіним і розв’язати війну в Україні "за один день, 24 години", він не сказав, чи вважає Путіна воєнним злочинцем. Натомість він сказав, що це "треба обговорити пізніше", додає CNN

Нагадаємо, Дональд Трамп нещодавно заявив британському телеканалу GB News, що він міг би "легко" покласти край російській війні проти України, швидко домовившись "і з Путіним, і з Зеленським". Трамп був президентом з 2017 до 2021 року, і він часто критикував свого попередника Барака Обаму за політику щодо Путіна, коли Росія 2014 року захопила український півострів Крим і почала війну на сході України. Жодної конкретики про те, як "легко" закінчити війну, Трамп не сказав. 

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