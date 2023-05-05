Клінтон знав про війну Путіна ще 12 років тому, а Трамп вважає, що може "легко" її зупинити, - Financial Times​

Путін ще в 2011 році говорив, що не хоче дотримуватися Будапештського меморандуму.

Колишній президент США Білл Клінтон (1993 - 2001 роки) сказав, що він ще 2011 року помітив реваншистські наміри російського президента Володимира Путіна і бачив загрозу війни для України.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times, передає "Голос Америки".

Клінтон розповів про це 4 травня в Нью-Йоркському культурному центрі The 92nd Street Y під час зустрічі, в якій також брала участь його дружина Гілларі, колишня держсекретарка США.

Експрезидент США нагадав, що в 1994 році він разом з президентом РФ Борисом Єльциним, британським прем'єр-міністром Джоном Мейджором та українським президентом Леонідом Кучмою підписали в Будапешті меморандум, що зобов’язав сторони "поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України". Також у 2003 році Путін на посаді президента РФ підписав договір, що підтверджував наземний державний кордон з Україною.

Але, зазначив Клінтон, Путін ще в розмові на форумі в Давосі 2011 року дав йому зрозуміти, що не хоче дотримуватися договорів щодо України.

"Путін сказав мені в 2011 році, за три роки до того, як він захопив Крим, що він не погоджується з угодами, які я уклав з Єльциним. Він сказав: «Я з цим не згоден, я це не підтримую і я цим не зобов'язаний. І від того дня я знав, що це лише питання часу", - цитує колишнього американського президента Financial Times.

Гілларі Клінтон також додала, що, на її думку, Путін вважає, що він веде "праведну боротьбу проти західної демократії, аби відтворити Російську імперію".

"Отже, він не зупиниться, - зазначила вона.Клінтон окремо підкреслила, що Україна матиме шанс на успішні мирні переговори з Путіним лише у разі завдання Росії поразок на полі бою.

Тим часом ще один колишній президент США Дональд Трамп нещодавно заявив британському телеканалу GB News, що він міг би "легко" покласти край російській війні проти України, швидко домовившись "і з Путіним, і з Зеленським".

Трамп був президентом з 2017 до 2021 року, і він часто критикував свого попередника Барака Обаму за політику щодо Путіна, коли Росія 2014 року захопила український півострів Крим і почала війну на сході України.

"Якби я був президентом, то я скажу, що я б поклав край війні за один день. Це забрало б 24 години. Я добре знаю Зеленського. Я знаю добре Путіна. Я б це зупинив… Це було б легко. Домовленість була б легкою. Багато в чому тут йдеться про гроші. Багато стосується військової (допомоги), яку ми надаємо, але я б домовився за 24 години. Ту війну треба припинити. Та війна це лихо", - сказав Трамп в інтерв’ю, оприлюдненому 3 травня. Однак, він не сказав, до яких конкретно кроків він би вдався, аби зупинити війну.

Нагадаємо, раніше Клінтон заявив, що шкодує, що переконав Україну відмовитися від ядерної зброїу 1994 році.

Як відомо, нинішні кордони України були гарантовані з боку США, Великобританії і Росії відповідно до підписаного Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) 1994 року.

Однак, в 2014 році Росія - одна з країн-підписантів меморандуму - анексувала Крим, а потім ввела війська на територію Донбасу. Росія заявляла, що дотримується меморандуму тим, що не загрожує Україні застосуванням ядерної зброї.

При цьому тоді допомога США і Великобританії в захисті територіальної цілісності України виявилася обмеженою. Україна почала отримувати летальну озброєння тільки після втрати значної частини своєї території.

У 2018 році другий президент України Леонід Кучма назвав Будапештський меморандум однією з основних помилок, допущених владою за часів незалежності. Також він назвав помилкою "те, як владою було втрачено енергетику нації після Помаранчевої революції", і що втікачу експрезиденту Віктору Януковичу дозволили узурпувати владу в 2010 році.