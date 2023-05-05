Рада ЄС остаточно схвалила виділення мільярда євро на боєприпаси і ракети для України

Рада ЄС схвалила виділення допомоги на суму 1 мільярд євро в межах Європейського фонду миру (EPF) на закупівлю 155-мм боєприпасів і, за потреби, ракет для України.

Про це йдеться на сайті Ради.

Держави-члени ЄС спільно закуплять допомогу для нашої держави у європейської оборонної промисловості.

"Нинішнє рішення — ще один важливий крок до постачання в Україну більшої кількості боєприпасів. Збройним Силам України потрібна значна кількість боєприпасів для захисту українського народу та території. Їм потрібно швидко. Разом з попереднім рішенням оперативно надати боєприпаси з існуючих запасів ми виділяємо на ці цілі 2 мільярди євро, доводячи спільну військову допомогу ЄС Україні до 5,6 мільярда євро", - повідомив глава євродипломатії Жозеп Боррель.

Рішення Ради ЄС підтримує спільні закупівлі боєприпасів і ракет у виробників, зареєстрованих у ЄС чи Норвегії. Ланцюжки постачання можуть включати організації, які створені або мають виробництво за межами Єврсоюзу чи Норвегії.

Щоб мати право на відшкодування з Європейського фонду миру, контракти на закупівлю або замовлення на постачання повинні бути укладені до 30 вересня 2023 року в контексті існуючого проекту Європейського оборонного агентства (EDA) або в межах додаткових спільних проектів із закупівель під керівництвом держави-члена.

Крім того, місія ЄС із військової допомоги на підтримку України (EUMAM Ukraine) продовжує зміцнювати військовий потенціал ЗСУ - вона отримала 61 мільйон євро для фінансування обладнання, необхідного для навчань.

Нагадаємо, днями Європейська Комісія підтримала спеціальний регламент, який передбачає надання додаткового фінансування у розмірі 500 млн євро компаніям для виробництва боєприпасів, сподіваючись, що Європарламент ухвалить пропозицію до літа.

Тоді посли Європейського Союзу погодили схему спільної закупівлі боєприпасів для України. А прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Європейський Союз загалом надасть Україні боєприпасів на 2 мільярди євро. Зараз йдеться про надання боєприпасів на 1 млрд.