«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
ГоловнаСуспільствоВійна

Єврокомісія підтримала виділення 500 млн євро на виробництво боєприпасів

ЄК схвалила акт на підтримку прикорення виробництва боєприпасів для допомоги Україні та поповнення запасів країн блоку. 

Єврокомісія підтримала виділення 500 млн євро на виробництво боєприпасів
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року
Фото: EPA/UPG

Єврокомісія підтримала спеціальний регламент, який передбачає надання додаткового фінансування у розмірі 500 млн євро компаніям для виробництва боєприпасів, сподіваючись, що Європарламент ухвалить пропозицію до літа.

Про це йдеться на сайті інституції.

ЄК схвалила акт на підтримку прикорення виробництва боєприпасів (ASAP) для допомоги Україні та поповнення запасів країн блоку у межах реалізації третьої частини плану Євросоюзу щодо постачання Україні 1 мільйона боєприпасів.

Регламент спрямований на збільшення виробничих потужностей ЄС і вирішення проблеми нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів. Документ підтримуватиме розконсервацію запасів у держах-членах ЄС і спільні закупівлі боєприпасів.

Комісія пропонує запровидити моніторинг проблемних місць у ланцюгах постачання і тимчасову нормативно-правову бази для вирішення проблеми дефіциту боєприпасів.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа посилює підтримку України за трьома напрямками:

  • по-перше, країни-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх наявних запасів, завдяки новій підтримці Європейського фонду миру в розмірі 1 мільярда євро, 
  • по-друге, ЄС буде спільно закуповувати більше боєприпасів для України – і “ми надаємо для цього додатковий мільярд євро”,
  • по-третє, нарощення та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі.

“Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить нашу європейську обороноздатність. Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще 1 мільярд євро для збільшення потужностей у всій Європі. Це важлива частина стратегічної спроможності Європи захищати свої інтереси та цінності та допомагати підтримувати мир на нашому континенті”, − зазначила вона.

Нагадаємо, 20 березня Європейська Рада погодила тристоронній підхід, який закликає держави-члени спільно закуповувати боєприпаси та, за запитом, ракети, щоб поповнювати свої запаси, забезпечуючи продовження підтримки Україні. Країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії на 2 млрд євро.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies