Єврокомісія підтримала виділення 500 млн євро на виробництво боєприпасів

ЄК схвалила акт на підтримку прикорення виробництва боєприпасів для допомоги Україні та поповнення запасів країн блоку.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва 2 лютого 2023 року

Єврокомісія підтримала спеціальний регламент, який передбачає надання додаткового фінансування у розмірі 500 млн євро компаніям для виробництва боєприпасів, сподіваючись, що Європарламент ухвалить пропозицію до літа.

Про це йдеться на сайті інституції.

ЄК схвалила акт на підтримку прикорення виробництва боєприпасів (ASAP) для допомоги Україні та поповнення запасів країн блоку у межах реалізації третьої частини плану Євросоюзу щодо постачання Україні 1 мільйона боєприпасів.

Регламент спрямований на збільшення виробничих потужностей ЄС і вирішення проблеми нестачі боєприпасів і ракет, а також їхніх компонентів. Документ підтримуватиме розконсервацію запасів у держах-членах ЄС і спільні закупівлі боєприпасів.

Комісія пропонує запровидити моніторинг проблемних місць у ланцюгах постачання і тимчасову нормативно-правову бази для вирішення проблеми дефіциту боєприпасів.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа посилює підтримку України за трьома напрямками:

по-перше, країни-члени доставляють додаткові боєприпаси зі своїх наявних запасів, завдяки новій підтримці Європейського фонду миру в розмірі 1 мільярда євро,

по-друге, ЄС буде спільно закуповувати більше боєприпасів для України – і “ми надаємо для цього додатковий мільярд євро”,

по-третє, нарощення та прискорення оборонно-промислового виробництва боєприпасів у Європі.

“Це допоможе постачати Україні більше боєприпасів для захисту своїх громадян, а також зміцнить нашу європейську обороноздатність. Разом із державами-членами ми мобілізуємо ще 1 мільярд євро для збільшення потужностей у всій Європі. Це важлива частина стратегічної спроможності Європи захищати свої інтереси та цінності та допомагати підтримувати мир на нашому континенті”, − зазначила вона.

Нагадаємо, 20 березня Європейська Рада погодила тристоронній підхід, який закликає держави-члени спільно закуповувати боєприпаси та, за запитом, ракети, щоб поповнювати свої запаси, забезпечуючи продовження підтримки Україні. Країни Європейського Союзу на міністерській зустрічі в Брюсселі погодилися спільно закупити і поставити Україні мільйон боєприпасів до 155-мм артилерії на 2 млрд євро.