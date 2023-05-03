Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Посол України в Ірландії закликала бойкотувати віскі Jameson
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
Рада ухвалила закон про службу в органах місцевого самоврядування
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
«Американський пиріг». Чим завершився візит президента Південної Кореї до США
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
США можуть вперше в історії оголосити борговий дефолт уже в червні, – Єллен
Рада спростила процедуру ВЛК
Рада спростила процедуру ВЛК
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Євробачення-2023: вершники лялькового апокаліпсису та рожеві поні
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Ланцюгова реакція: облради України одна за одною забороняють УПЦ (МП)
Тривалість війни. Про інші засоби
Тривалість війни. Про інші засоби
ГоловнаСуспільствоВійна

У Харкові прокурор вимагав 35 тисяч доларів у потерпілого за “активізацію” розслідування шахрайських дій з нерухомістю, - СБУ

Прокурор налагодив схему одержання хабарів за “активізацію” розслідування кримінальних злочинів.

У Харкові прокурор вимагав 35 тисяч доларів у потерпілого за “активізацію” розслідування шахрайських дій з нерухомістю, - СБУ
Фото: СБУ

СБУ заявила про затримання у Харкові прокурора, який вимагав з потерпілих гроші за “правильне” розслідування злочинів. Зокрема, він вимагав 35 тисяч доларів у потерпілого за “активізацію” розслідування шахрайських дій з нерухомістю.

Про це повідомляє СБУ. 

“У результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова. Він налагодив схему одержання хабарів за «активізацію» розслідування кримінальних злочинів. Співробітники СБУ задокументували, що посадовець вимагав 35 тис. дол. від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цю суму прокурор обіцяв чоловіку дати «поштовх» у розслідуванні відповідного провадження, а також накласти арешт на майно та провести низку експертиз. До протиправної діяльності посадовець залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові «на гарячому», під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. 

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Полтаві чиновник системно брав хабарі за поховання військових. Чиновник вимагав від підприємця, що займався ритуальними послугами, щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies