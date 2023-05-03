У Харкові прокурор вимагав 35 тисяч доларів у потерпілого за “активізацію” розслідування шахрайських дій з нерухомістю, - СБУ

СБУ заявила про затримання у Харкові прокурора, який вимагав з потерпілих гроші за “правильне” розслідування злочинів. Зокрема, він вимагав 35 тисяч доларів у потерпілого за “активізацію” розслідування шахрайських дій з нерухомістю.

Про це повідомляє СБУ.

“У результаті комплексних заходів затримано прокурора однієї з окружних прокуратур Харкова. Він налагодив схему одержання хабарів за «активізацію» розслідування кримінальних злочинів. Співробітники СБУ задокументували, що посадовець вимагав 35 тис. дол. від потерпілого у справі про шахрайські дії з комерційною нерухомістю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що за цю суму прокурор обіцяв чоловіку дати «поштовх» у розслідуванні відповідного провадження, а також накласти арешт на майно та провести низку експертиз. До протиправної діяльності посадовець залучив свою знайому як посередницю для передачі неправомірної вигоди.

Співробітники СБУ і ДБР затримали прокурора і посередницю у Харкові «на гарячому», під час передачі всієї суми хабаря.

Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, у Полтаві чиновник системно брав хабарі за поховання військових. Чиновник вимагав від підприємця, що займався ритуальними послугами, щомісячні перерахування фіксованої суми за кожне поховання.