У Чорному морі перебувають п’ять кораблів РФ, серед них – жодного ракетоносія

В Азовському морі знаходиться один ворожий корабель, у Середземному – до п’яти.

Станом на ранок 3 травня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають п'ять ворожих кораблів.

Про це ВМС повідомляють у Facebook.

"Станом на 10:00 у Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться п'ять ворожих кораблів. В Азовському морі – один ворожий корабель; у Середземному морі на бойовому чергуванні знаходиться до п'яти ворожих кораблів, з них один – носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – до чотирьох ракет", – йдеться у повідомленні.

За добу в інтересах Росії прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 11 суден, з них два рухалось у напрямку протоки Босфор;

до Чорного моря – 33 судна, з них вісім продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.

Нагадаємо, вчора у Чорному морі на бойовому чергуванні РФ тримала вісім кораблів, з них один ракетоносій з чотирма крилатими ракетами "Калібр" на борту.