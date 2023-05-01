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ВРП відсторонила суддю одного з райсудів Рівненщини через хабарництво

Термін відсторонення - до 4 червня.

ВРП відсторонила суддю одного з райсудів Рівненщини через хабарництво
Фото: sud.ua

Вища рада правосуддя відсторонила суддю одного з райсудів Рівненської області через хабарництво.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

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Суддю спільно з адвокатом-посередником на початку квітня викрили на одержанні 1100 доларів хабара.

Як нагадали в САП, суддя пообіцяв закрити за "винагороду" адміністративну справу щодо одного громадянина, якого піймали на керуванні авто у стані алкогольного сп’яніння.

Строк відсторонення судді – в межах строку досудового розслідування, а саме - 4 червня.

Нагадаємо, раніше ВАКС засудив екссуддю з Дніпропетровська до 11 років позбавлення волі. Зловмисник вимагав хабар у розмірі $30 тисяч за "потрібне" судове рішення у кримінальному провадженні.

Крім того, Служба безпеки і Національне антикорупційне бюро затримали "на гарячому" суддю-хабарницю одного із районних судів Одеси.

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