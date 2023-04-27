Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Відбудова: що не так з проєктом Шмигаля про реконструкцію хрущовок і панельок?
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Ганебне звільнення Такера Карлсона – чорний тиждень для російської пропаганди
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Віктор Таран: “У війні дронів росіяни можуть наздогнати нас. Тому треба рухатися вперед”
Україна повернула з російського полону 44 захисників
Україна повернула з російського полону 44 захисників
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Незаконні рубки: як розв'язати проблему раз і назавжди?
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабного вторгнення у 188 410 осіб
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Три роки кризи в Держкіно. Що буде з українським кіно далі?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
Казус Мазурашу. Що робити із законодавчим графоманством?
ГоловнаПраво

ВАКС звільнив депутатку "Слуги народу" Шол від відповідальності через закінчення строків давності

Шол отримала підозру за недекларування квартири на Печерську.

ВАКС звільнив депутатку "Слуги народу" Шол від відповідальності через закінчення строків давності
Маргарита Шол
Фото: НАБУ

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності депутатку "Слуги народу" Маргариту Шол через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Шол отримала підозру за недостовірне декларування - вона не вказала у декларації квартиру на Печерську, вартість якої оцінили у п'ять мільйонів гривень.

До суду справа надійшла 17 січня. Депутатка зі своїм адвокатом пропустили чимало засідань, зсилаючись на різні причини, і таким чином "дотягнули" до терміну закінчення строків давності, які спливли 12 квітня.

Центр протидії корупції повідомив також, що на черзі - ще декілька справ, які невдовзі закриє ВАКС.

Крім того, за інформацією Центру, наразі посадовці й депутати взагалі можуть не подавати декларації - фактично це стало "добровільним" кроком.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук депутатку Верховної Ради IX скликання Маргариту Шол 9 січня. 

Того ж місяця схожу на Маргариту Шол жінку зафіксували камери на трасі Київ-Чоп. Жінка в автомобілі BMW M760Li 2019-го року сиділа на пасажирському сидінні авто, яке перевищило швидкість. За кермом була людина, схожа на колишнього чоловіка депутатки Василя Шола. Машину вартістю мінімум $97 тисяч оформили на матів Шола у листопаді 2022-го року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies