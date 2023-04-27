ВАКС звільнив депутатку "Слуги народу" Шол від відповідальності через закінчення строків давності

Вищий антикорупційний суд звільнив від відповідальності депутатку "Слуги народу" Маргариту Шол через закінчення строків давності.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Шол отримала підозру за недостовірне декларування - вона не вказала у декларації квартиру на Печерську, вартість якої оцінили у п'ять мільйонів гривень.

До суду справа надійшла 17 січня. Депутатка зі своїм адвокатом пропустили чимало засідань, зсилаючись на різні причини, і таким чином "дотягнули" до терміну закінчення строків давності, які спливли 12 квітня.

Центр протидії корупції повідомив також, що на черзі - ще декілька справ, які невдовзі закриє ВАКС.

Крім того, за інформацією Центру, наразі посадовці й депутати взагалі можуть не подавати декларації - фактично це стало "добровільним" кроком.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило у розшук депутатку Верховної Ради IX скликання Маргариту Шол 9 січня.

Того ж місяця схожу на Маргариту Шол жінку зафіксували камери на трасі Київ-Чоп. Жінка в автомобілі BMW M760Li 2019-го року сиділа на пасажирському сидінні авто, яке перевищило швидкість. За кермом була людина, схожа на колишнього чоловіка депутатки Василя Шола. Машину вартістю мінімум $97 тисяч оформили на матів Шола у листопаді 2022-го року.