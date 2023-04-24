На Закарпатті до 20 років засудили "прем’єра Підкарпатської русі"

Він закликав не завершувати «спеціальну військову операцію» без урахування Закарпаття.

До 20 років позбавлення волі засуджено самопроголошеного «прем’єр-міністра» псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь».

Про це повідомило Управління СБУ в Закарпатській області.

За даними спецслужби, зловмисник за вказівкою спецслужб РФ намагався створити передумови для розхитування суспільно-політичної ситуації в регіоні. Одним із його ключових завдань було створення та проголошення на території Закарпатської області псевдоутворення «Республіка Підкарпатська Русь».

Правоохоронці встановили, що зловмисник неодноразово засвідчував російським ЗМІ свої наміри щодо зміни адміністративно-територіального устрою Української держави.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії він активізував просування у публічному просторі антидержавних проросійських наративів, зокрема, продовжив активно розкручувати кремлівську версію про «геноцид русинов». Ворожий агітатор звернувся з пропозицією: перетворити Західну Україну на «Карпатскую Русь на правах, мандатах, титулах русинов»; не завершувати «спеціальну військову операцію» в Україні без урахування низки факторів стосовно Закарпаття", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, фігуранта оголошено у міждержавний розшук. Із 2014 року він переховується від суду на території РФ.

У квітні цього року рішенням Ужгородського міськрайонного суду зловмисника визнано винним у вчиненні правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України і призначено покарання у вигляді двадцяти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, йдеться про Петра Гецка - закарпатця, що проголосив себе "прем'єр-міністром русинів".

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала жителя Закарпаття, який погрожував очільнику місцевої єврейської громади.