На Київщині судитимуть чоловіка, який схвалював захоплення Бородянки і пишався злочинами росіян

Слідчі Служби безпеки завершили розслідування у кримінальному проваджені щодо 31-го річного мешканця Київщини, який публічно схвалював злочини російських окупантів.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Встановлено, що після звільнення Київщини підозрюваний, перебуваючи у громадських місцях селища Клавдієво-Тарасове Бучанського району, публічно заявляв, що пишається діями окупантів – так званих «кадирівців». Зловмисник схвалював дії підрозділу «ахмат» у війні проти України. Зокрема, захоплення ними міста Бородянки, спалення місцевого відділку поліції та районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Дії зловмисника кваліфіковані за ч.2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ в України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, через Бородянку пройшов головний шлях російського наступу на Київ. Російська бронетехніка з'явилася на околиці селища 26 лютого, і почалися її сутички та бої з теробороною, а згодом і поліцією. Цього ж дня від обстрілу Бородянки загинули шестеро людей. 28 лютого Центральною вулицею проїхала велика колона, яка стріляла по будівлях із гармат і кулеметів.

На початку березня російська армія захопила Бородянку. Окупанти не давали місцевим жителям розбирати завали, грабували магазини і розстрілювали цивільне населення.

1 квітня 2022 року селище було звільнене. За даними місцевої влади, окупанти повністю знищили 8 та пошкодили частково 32 багатоповерхові будинки, а по всій громаді знищено близько 500 приватних будинків та ще близько 450 частково зруйновано або зазнали пошкоджень. За супутниковими знімками в Бородянці нараховано 42 знищені, 52 серйозно пошкоджені і 60 помірно пошкоджених споруд.

Під завалами будівель у Бородянці знайшли 41 загиблого. Крім того, понад 300 тіл виявили в похованнях, зроблених місцевими жителями під час окупації.

2 травня 2022 року працівники ДСНС врятували з сьомого поверху зруйнованого будинку кішку, яка провела там без води і їжі близько двох місяців.

У листопаді 2022 року Бородянку відвідав всесвітньо відомий художник Бенксі, який залишив на зруйнованих будинках селища графіті, присвячені дітям під час російського вторгнення та окупації.