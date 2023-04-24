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Більшість військових підрозділів РФ вже беруть участь у бойових діях, − ISW

Російські сили діють на семи напрямках.

Більшість військових підрозділів РФ вже беруть участь у бойових діях, − ISW
Фото: “Енергоатом”

Російські сили в Україні діють у децентралізованих і значною мірою деградованих формуваннях на всьому театрі бойових дій.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 23 квітня.

Поточна схема розгортання армії РФ свідчить про те, що більшість наявних підрозділів окупантів уже беруть участь у наступальних або в оборонних операціях.

ISW пише, що російські сили зараз діють на семи напрямках: 

  • Куп’янськ, 
  • Луганська область, 
  • Бахмут,
  • Авдіївка-Донецьк; 
  • західні регіони Донецької/східна частина Запорізької області,
  • захід Запорізької області,
  • Херсонська область.

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Російські війська ведуть активні наступальні дії щонайменше на п’яти з цих напрямків (Куп’янськ, Луганськ, Бахмут, Авдіївка-Донецьк і західний Донецьк/східне Запоріжжя) і переважно оборонні операції на західних напрямках Запорізької та Херсонської областей.

В операціях РФ зараз беруть участь регулярні і нерегулярні бойові підрозділи, які оперують не на повну силу через втрати під час попередніх етапів війни.

Нагадаємо, керівник Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі вважає, що російська армія має проблеми як із мораллю,такі з дисципліною.

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