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РФ використовує паспорти для русифікації окупованих територій, − Міноборони Великобританії

Так само було у Донецьку та Луганську до вторгнення в лютому 2022 року.

РФ використовує паспорти для русифікації окупованих територій, − Міноборони Великобританії
Фото: EPA/UPG

Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України в бюрократію РФ, щоб допомогти “намалювати” вторгнення як успіх, особливо напередодні президентських виборів 2024 року.

Про це повідомляє Міноборони Великобританії з посиланням на розвідку.

“Влада на окупованих територіях України майже напевно примушує населення приймати паспорти Російської Федерації”, − зазначили британці.

Так, жителів окупованої частини Херсонщини попередили, що тих, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, чекає “депортація” з конфіскацією майна.

“Росія використовує паспорти як інструмент для русифікації окупованих територій, як це було в Донецьку та Луганську до вторгнення в лютому 2022 року”, − додали у Міноборони.

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Нагадаємо, як повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, активізувалась діяльність з прискорення видачі російських паспортів на окупованих територіях Донецької та Херсонської областей.

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