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З Судану евакуювали британських дипломатів та їхні родини

Прем'єр країни Ріші Сунак закликав сторони скласти зброю та запровадити негайне гуманітарне припинення вогню.

З Судану евакуювали британських дипломатів та їхні родини
Хартум, 19 квітня, 2023
Фото: EPA/UPG

Збройні сили Великобританії завершили евакуацію британських дипломатів та їхніх родин із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ріші Сунак.

“Я віддаю належне самовідданості наших дипломатів і хоробрості військовослужбовців, які проводили цю важку операцію. Ми продовжуємо вживати всіх заходів, щоб припинити кровопролиття в Судані та забезпечити безпеку британських громадян, які залишаються в країні”, − написав він у Твіттері.

Сунак закликав сторони скласти зброю та запровадити негайне гуманітарне припинення вогню, щоб забезпечити можливість цивільним особам залишити зони конфлікту.

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Нагадаємо, своїх дипломатів з Судану вже евакуювали Сполучені Штати.

Заворушення в Судані почалися минулої суботи. Спецпризначенці RSF почали боротися за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року.

Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії.

Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами. 

У ході боїв у Судані нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

19 квітня сторони досягли першої угоди про припинення вогню, але вона протривала декілька хвилин. Сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди.

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