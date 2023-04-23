З Судану евакуювали британських дипломатів та їхні родини

Збройні сили Великобританії завершили евакуацію британських дипломатів та їхніх родин із Судану на тлі значної ескалації насильства та погроз персоналу посольства.

Про це повідомив прем’єр-міністр країни Ріші Сунак.

“Я віддаю належне самовідданості наших дипломатів і хоробрості військовослужбовців, які проводили цю важку операцію. Ми продовжуємо вживати всіх заходів, щоб припинити кровопролиття в Судані та забезпечити безпеку британських громадян, які залишаються в країні”, − написав він у Твіттері.

Сунак закликав сторони скласти зброю та запровадити негайне гуманітарне припинення вогню, щоб забезпечити можливість цивільним особам залишити зони конфлікту.

UK armed forces have completed a complex and rapid evacuation of British diplomats and their families from Sudan, amid a significant escalation in violence and threats to embassy staff.



I pay tribute to the commitment of our diplomats and bravery of the military personnel who… — Rishi Sunak (@RishiSunak) April 23, 2023

Нагадаємо, своїх дипломатів з Судану вже евакуювали Сполучені Штати.

Заворушення в Судані почалися минулої суботи. Спецпризначенці RSF почали боротися за контроль над урядовими обʼєктами, які контролювали військові внаслідок перевороту 2021 року.

Тоді суданські збройні сили під проводом генерала Аль-Бурхана взяли під контроль уряд. Військові провели затримання суданських посадовців, зокрема міністрів та премʼєр-міністра Абдаллу Гамдока. Гамдока згодом звільнили і він повернувся до влади. У ході переговорів збройним силам та цивільній владі вдалося досягти певних домовленостей, але періодично в країні спалахували протести з закликом стати на шлях демократії.

Протести розганялися силовиками. Гамдок подав у відставку в січні 2022. RSF до перевороту контролювалися суданським урядом, відомо також, що вони повʼязані з російською ПВК "Вагнера". Лідер RSF Мохамед Дагало, зараз погрожує генералу Бурхану, а його бійці ведуть бої із регулярною армією за контроль над урядовими обʼєктами.

У ході боїв у Судані нападу зазнали посол ЄС та американський дипломатичний конвой, пошкоджено літак української компанії Sky Up.

19 квітня сторони досягли першої угоди про припинення вогню, але вона протривала декілька хвилин. Сторони звинуватили одна одну в порушенні угоди.