Країни G7 закликали до продовження та розширення "зернової угоди", - Reuters

Росія дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня.

Країни "Великої сімки" закликали до продовження, повної реалізації та розширення угоди щодо експорту українського зерна через Чорне море.

Про це пише Reuters із посиланням на комюніке мінісрів сільського господарства G7 після дводенної зустрічі в Міядзакі (Японія).

"Ми рішуче підтримуємо продовження, повну реалізацію та розширення (Чорноморської зернової ініціативи) BSGI", - йдеться в повідомленні.

Зазначаєтьс, що Росія дала зрозуміти, що не дозволить продовжити угоду після 18 травня, оскільки перелік вимог щодо полегшення її власного експорту зерна та добрив не було виконано.

"Ми засуджуємо спроби Росії використовувати продовольство як засіб дестабілізації та інструмент геополітичного примусу і підтверджуємо нашу прихильність діяти солідарно і підтримувати тих, хто найбільше страждає від російської "мілітаризації" продовольства", – йдеться в комюніке.

Також зазначаєтьс, що члени G7 готові підтримати відновлення і реконструкцію України, в тому числі шляхом надання експертної допомоги в розмінуванні сільськогосподарських земель і реконструкції сільськогосподарської інфраструктури.

Нагадаємо, ООН наголошує, що зернова угода передбачає продовження на 120 днів, хоча РФ наполягає на 60-денному продовженні.