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Зернова угода пролонгується на 120 днів, - ООН

У Росії, звісно, інша думка з цього приводу.

Зернова угода пролонгується на 120 днів, - ООН
Фото: Мінінфраструктури

ООН наголошує, що зернова угода передбачає продовження на 120 днів, хоча РФ наполягає на 60-денному продовженні.

Про це повідомляє CNN.

“Угода є публічною, це відкритий документ. Він передбачає пролонгацію на 120 днів”, – сказав речник ООН Стефан Дюжаррік.

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Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що така інформація може бути проявом “некомпетентності ООН”.

В свою чергу, пан Дюжаррік наголосив, що він “просто виклав і зачитав рядок з угоди”, де вказано про продовження саме на 120 днів.

Речник ООН також зазначив, що ООН не керує переговорами чи умовами угоди. ООН є просто свідком, а її сторони - Російська Федерація, Україна та Туреччина.

Раніше повідомлялось, що у Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.

Водночас, Туреччина веде переговори, щоб угода, яка дозволяє відвантажувати зерно з чорноморських портів України, була продовжена на наступні 120 днів. 

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