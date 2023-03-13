ООН та Росія домовились про продовження зернової угоди на 60 днів

Вантажне судно Rojen під прапором Мальти, яке вийшло з українського порту Чорноморськ із вантажем зерна на експорт, пропливає Бо

У Женеві представники Росії та ООН домовились про продовження зернової угоди з Україною, котра діє до 18 березня, ще на 60 днів.

Про це повідомляє CNN.

Втім, як заявив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Вершинін, продовження зернової угоди залежатиме від виконання низки російських умов.

Йдеться про “нормалізацію російського сільськогосподарського експорту”, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страхування, розморожування фінансової діяльності та продовження поставок аміаку нафтопроводом Тольятті-Одеса”.

Раніше повідомлялось, що Україна розпочала переговори з партнерами щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. 1 березня в Мінагрополітики заявили про те, що Україна веде переговори з ООН і Туреччиною щодо продовження роботи "Зернового коридору". Туреччина, своєю чергою, запевнила, що докладе всіх зусиль для продовження дії угоди.